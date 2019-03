NOS LO DIJO PÉREZ

Demasiado en serio nos tomamos las bobadas del señor Pérez, el presidente mejicano de abuelos cántabros. No conviene exagerar ni apelar a nuestra honra mancillada porque corremos el riesgo de deslizarnos por la pendiente zarzuelera y tampoco es eso. La sobreactuación puede alcanzar la caricatura. El señor Pérez, a falta de otra cosa, juega sus cartas populistas y pretende cabalgar sobre el caballo ganador aunque nadie se crea sus sandeces. Y es que me embarga la fatiga para defender las obviedades que brotan fruto de unas mínimas lecturas, de una inteligencia media y de una elegancia natural. Si a estas alturas protegemos aquel momento histórico empleando pólvora de arcabuz, estamos perdidos. No, no me preocupan las reclamaciones caducas, rancias, del señor Pérez. Me podría preocupar, en todo caso, que tampoco porque algunos no tienen remedio, comprobar que todavía existe una importante porción de compatriotas que compran las merluzadas propagandísticas de la leyenda negra. Así, por una vez, todos los partidos políticos han salido en tromba contra la paparruchada del señor Pérez. ¿Todos? No, claro, todos no. A los de Podemos les parece estupendo que se pida perdón ante el genio político y militar de uno de nuestros grandes de la Historia, Hernán Cortés. Al señor Pérez, pues, hay que agradecerle esta súbita unanimidad de nuestras fuerzas y el destapar otra nueva bellaquería podemita. Gracias al señor Pérez, de nuevo, por si alguien mantenía alguna duda, se descubre que Podemos siempre se apunta cuando se trata de machacar a España aunque sea en plan ridículo. Sin pretenderlo, el señor Pérez ha establecido una suerte de cordón sanitario que aísla a la fosforescente mocedad podemita de pensamiento resentido. Al señor Pérez no hay que vilipendiarle por su honda memez, sino concederle una medalla.