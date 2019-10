LA DIGNIDAD EN EL FÚTBOL

Debería exigirse una mínima dignidad en el fútbol. Redacto la columna antes del partido del sábado, con la esperanza de un resultado positivo, pero con la convicción de que con el pitido final el problema del Valencia CF continuará siendo exactamente el mismo que antes del pitido inicial. Ni que decir tiene que al igual que en todas las facetas de la vida, el fútbol, la literatura, la política, o la economía, existen principios superiores como la libertad o la dignidad que no se pueden comprar, y tienen un peso superior a cualquier resultado. La dignidad o el respeto a un club centenario, o a un club ilusionado que hubiera acabado de nacer, no se compensan con tres puntos, o con un gol emocionante en el tiempo de descuento. He dicho dignidad, y aun pareciendo que es un concepto solemne, quizá en el Valencia habría que acabar nombrando la dignidad, como con la libertad en aquel poema de Paul Éluard en tiempos de la ocupación y de Vichy. He escrito dignidad, porque sin duda el Valencia se encuentra ahora mismo atrapado en un callejón sin salida, en el que cualquier decisión que se tome, que en otro tiempo podría ser discutida, pero no se ponía en duda, ahora mismo reviste las características de la falta de legitimidad. La legitimidad del poder es algo invisible, un ropaje invisible que no se discute, que se da por supuesta, hasta que llega el momento en el que el propio poder, en sus decisiones, en su vocación de introducir los pies en cada charco del camino, con la falta de transparencia, o con la arbitraria cabezonería de no pedir perdón si se han cometido errores, desvela que donde antes todo se dejaba pasar, ahora la pura discrecionalidad es una huida hacia delante que siempre acaba mal. Esta película la hemos visto mil veces. Cada nueva decisión ratifica que se ha iniciado el proceso en el que la pérdida de legitimidad traerá consigo la sustitución en el poder. En el Antiguo Régimen esto se hacía efectivo con la Revolución. En las sociedades democráticas esto se produce con la pérdida de la confianza. Ni el poder más absoluto basado en el disfrute mayoritario de la posesión de unas acciones puede resistir el sentimiento de desafección de la gente cuando comprueba que las decisiones se toman de forma obscena, prescindiendo de la prudencia, por pura inquina personal. En ese momento lo que antes pudo perdonarse mirando la clasificación es ahora una mezcla de abuso de poder, indignidad, y mezquindad ligada a la riqueza. Cuando el poder actúa de ese modo pone los cimientos para su propia negación. Es signo de debilidad. Su final está cerca. Solo cuando el poder ofrece generosidad recibe confianza. Dice Lucas en la Biblia aquello de «Dad y se os dará», y viendo las decisiones del club en estos últimos dos meses parece evidente que siendo indignos, solo se cosecharán las tempestades de quien sembró vientos.