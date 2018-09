Acabar con todas las fobias es una exigencia del respeto, no la dignidad humana, que es una abstracción sin rostro visible, sino a las personas concretas, que son las que tienen dignidad y no un simple precio». Esta es la afirmación de la filósofa Adela Cortina en su aplaudido libro 'Aporofobia, el rechazo al pobre', todo un desafío para la democracia. Se lo recomiendo vivamente para estos tiempos en los que nos llenamos la boca de democracia, pero no respetamos la dignidad de los demás, de quienes no piensan igual que nosotros.

Existen personas, mal que nos pese a muchos de nosotros, que el respeto a la dignidad reside en lo que ellas deciden. Ellos son dignos, mientras que los demás lo son si ellos así lo deciden. Con rotundidad: quien no respeta la dignidad de los demás, carece de la propia, da igual lo que piensen. En otras palabras, no son dignos porque rechazan a otros porque piensan distinto.

Y lo estamos viendo en la actualidad. Esa perdida de la propia dignidad cuando observamos en unos y otros la agresión a la libertad de los demás por no pensar igual que uno. Que alguien quiere colgar lazos amarillos...¡allá él si la ley se lo permite! Pero que insulte o agreda a quien los quita, y la ley se lo permite, es una perdida de la propia dignidad por no respetar la de los demás.

Y no nos quedemos en los lazos amarillos, pues existen otros muchos ejemplos. Y si están ahí, en la sociedad, es porque hemos perdido el sentido de la libertad. Ésta ha de ser responsable porque de otra forma carece de contenido, su esencia se diluye.

Siento lástima por quienes así se comportan. Destierran de sus vidas aquello que hace grande a una persona: el respeto a la dignidad y la libertad de los demás. Alla ellos. Podrán colgarse medallas, podrán estar orgullosos de defender sus ideas, podrán presumir de demócratas, pero la dignidad no está presente en sus vidas. No respetar a los demás es violencia, y esto no lleva a otro lugar que a la violación de los derechos humanos.