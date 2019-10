EL DIFÍCIL DAKAR DE ALONSO

Tenemos, como cada semana, muchas cosas de las que hablar, incluso que celebrar, como ese nuevo triunfo de Marc Márquez que lo convierte en leyenda viva del motociclismo pero, como nos gusta mucho el deporte del motor y en estas páginas no solemos tocarlo a fondo, ya que para eso ya cumplen nuestros compañeros de deportes, vamos a dar nuestra versión sobre el Dakar que probablemente dispute Fernando Alonso.

Tras su salida bastante polémica de la Fórmula 1, donde podría tener un saco de títulos de haber elegido permanecer en los equipos ganadores, Fernando optó por Le Mans y por la Indy americana. Si en Le Mans el triunfo ha sido escandaloso, con dos victorias gracias a Toyota y a la falta de competencia de sus rivales, todo hay que decirlo, en la Indy el ridículo fue espantoso.

Tras un primer año en el que se rompió su motor Honda cuando podía haber luchado por la victoria, en este 2019 cometió el error de subestimar la prueba y apostar por un equipo sin experiencia, como McLaren, y sin coche. El resultado es que ni siquiera se clasificó para la prueba, y eso que sólo se quedan fuera unos pocos coches y hay repesca. Ni por esas. El enfado fue monumental y el prestigio quedó por los suelos, aunque fue un engaño en el que Fernando se metió por sí solo.

Y eso nos lleva al Dakar. Nadie llega y gana de primeras una carrera como esta, ni siquiera los que provienen de los rallyes, ya que no se trata de ser el más rápido, sino de ser el más inteligente, y para eso hace falta experiencia en el Desierto. Y en esas andan Fernando y su copiloto Marc Coma. En intentar huir de los problemas, no pinchar, no volcar y llegar a la meta perdiendo el menor tiempo posible. El Rallye de Marruecos ha sido otra decepción para el asturiano, que sopesa ir al Dakar con una premisa clara: no puede hacer el ridículo, así que, si decide correr ya en 2020, será una quimera verlo ganar al primer intento, como ocurrió en Le Mans, y debería pensar en 2021 ó 2022.