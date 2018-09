LA DIFERENCIADA, COMO NO ES NOCIVA, ES LIBERTAD

Ha pasado desapercibido pues verano no es fecha de recrearse con las notas. Pero el dato está ahí. Este año, los centros de la Comunitat Valenciana que obtuvieron mejor nota en la Selectividad son de Educación diferenciada. Se trata de Torrenova y Miralvent (el único centro que supera una media de 8), centros de Betxí, aunque casi todos los centros valencianos de diferenciada se sitúan por encima del siete. Estos centros son en su mayoría concertados en Obligatoria; en Bachillerato, en algún caso por voluntad y sobre todo porque se le retiró, funcionan como centros privados. Ahora, el Tribunal Constitucional anula la denegación del concierto por parte del Gobierno de Cantabria a un centro concertado. Para el Constitucional, si la única razón es que en dichos centros se escolariza a un solo sexo, la Administración se extralimita que es lo mismo que limita en exceso la libertad de los padres a elegir la Educación de sus hijos.

No es por la nota. Es cierto que la crisis económica ha exacerbado la presión familiar sobre el acceso a la universidad, pues ahora no basta estudiar sino qué estudiar. Esto también se ha trasladado a los centros, especialmente privados, a través de dos estrategias: intensificar la instrucción académica y/o apostar por el Bachillerato Internacional. Pero todo esto me desvía.

Decía... no es por la nota, pues aunque es la polémica adhesión que se muestra favorable hacia este modelo educativo, el acompasamiento de la maduración personal a los supuestos distintos ritmos según sexo defiende un enfoque más holístico. Sus detractores achacan los resultados a una exclusiva cuestión socioeconómica, mientras que otros, favorables, utilizan los resultados como prueba de la validez del método, rozando un cientifismo más de exactas que de ciencias sociales.

Es sólo mi opinión, claro, pero creo que la fortaleza de estos centros está también, por no decir sobre todo, en otras cualidades: el sentido de pertenencia que alimenta los puntos fuertes que son su comunidad escolar y su modelo de tutorías individuales.

De hecho, la nota es lo de menos, pues que yo conozca no se ha cerrado todavía colegio por lo contrario: hundir académicamente a sus estudiantes. Las familias eligen, y para unos este criterio de la Selectividad es importante, para otros no y en la Pública, donde colegios de Primaria e institutos son independientes, es difícil que el criterio entre en consideración.

Así que no es la nota sino la libertad de elección lo que se argumenta en la sentencia del Tribunal Constitucional. Por un lado, la libertad de creación de centros permite que existan estos centros y, por otro, el «derecho a elegir la formación pedagógica, moral, filosófica o religiosa que estimen adecuada para sus hijos» otorga a los padres la potestad de elegir y condiciona el otorgamiento o denegación de los conciertos a la Administración.

El concepto que se debate es el de libertad de elección de centro. Ahí está la polémica. Para unos, este concepto es un privilegio que enmascara una segregación, aunque no de sexos como se argumenta en este caso sino socioeconómica. Yo pienso, al menos, que sí es un derecho y que eso no puede estar en duda, sino el alcance de su limitación, como todos los derechos. Las libertades, de algún modo, se limitan. Uno puede conducir... siempre y cuando cumpla los requisitos, no haya sido sancionado y vaya por la derecha. Las familias eligen el centro y las limitaciones sólo deben venir por razones generales (por ejemplo, la Educación inclusiva, por lo que la elección de unos no debe limitar el acceso a la Educación a aquellos que necesitan mayor atención) o por presupuestarias (es evidente que la oferta nunca podrá ser infinita). El debate real de la Diferenciada, por tanto, está en esa horquilla: es una razón social mayor una visión de la igualdad que considera que este tipo de Educación es discriminatorio (se entiende que contra la mujer) o no. Yo al menos no he visto ningún dato que diga que en estos centros hay mayor violencia doméstica, sus tituladas cobran menos porque cuentan con menos recursos en el centro o algún otro indicador que pudiera concluir la perversidad de género del modelo.

Ahí está la clave. Si en mayor o menor grado (es lo que discutimos) el derecho a la libertad de elección existe, como los fueras de juego, en caso de duda no se pita, no se anulan las decisiones libres de las familias.