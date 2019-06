DIFAMA, QUE ALGO QUEDA La campaña de infundios contra el Valencia no es nueva: aparece cada vez que el club amenaza la dictadura de los poderosos JOSÉ RICARDO MARCH Lunes, 3 junio 2019, 08:13

En 1944, durante la fiesta posterior a un partido disputado entre las selecciones de Valencia y Cataluña, el atacante del Barça Mariano Martín, máximo goleador de la Liga en 1943, hizo un mal giro bailando un boogie y se dañó la rodilla. La lesión no fue recogida por los medios, quizá por desconocimiento de los pormenores de la misma -o, simplemente, por vergüenza a relatar tan estúpido lance-, hasta que pocos días después se hizo evidente que Martín, cojo, no podría jugar con su equipo el siguiente partido de Liga. El ariete no tuvo rebozo entonces en declarar que se había lastimado a causa de una dura entrada de Álvaro, defensa del Valencia, durante el encuentro de selecciones. Desde ese momento la prensa e historiografía culés han explicado que la herida que truncó la prometedora trayectoria de la estrella emergente del Barça derivó de una acción violenta en dicho partido. Una patraña.

La jugosa anécdota fue relatada hace un cuarto de siglo por Jaime Hernández Perpiñá. El maestro, a quien le hervía la sangre cada vez que se faltaba a la verdad, la utilizó como una de las muestras de la campaña que en los años cuarenta, dirigida fundamentalmente por los cronistas deportivos madrileños, tuvo el objetivo de minar la creciente popularidad y el prestigio del Valencia, que por aquel entonces era el club más poderoso y envidiado de España. En una época en la que las defensas culés o madridistas no estaban formadas precisamente por monjas ursulinas, la prensa puso el foco de manera nada inocente sobre nuestros Álvaro y Juan Ramón, a los que se tildó de carniceros con botas y a quienes se culpó de ser los autores de decenas de lesiones. El origen del hoy querido 'bronco y copero' se halla, de hecho, en esta venenosa y falsa visión del Valencia como una trituradora de delanteros contrarios. Animo a los interesados en el tema a que repasen las páginas publicadas por los diarios Marca o El Mundo Deportivo hace setenta años: las alusiones al 'juego sucio' del Valencia y a las 'brutales entradas' de nuestros zagueros son un tópico recurrente.

La historia no era nueva. Ya a finales de los años veinte el Valencia, en franco crecimiento deportivo, pasó de ser 'el simpático equipo levantino' a convertirse, en palabras de los periodistas madrileños o barceloneses, en un cuadro sucio y desagradable que practicaba el antifútbol contra sus aristocráticos rivales. A su vez, Mestalla era pintado frecuentemente como un escenario más que hostil en el que un público irrespetuoso y simiesco se dedicaba a jugar al tiro al blanco con los futbolistas visitantes. Esa doble visión acabó calando entre los aficionados de toda España para indignación de la prensa valenciana, que en más de una ocasión suscribió, de forma unánime, encendidas protestas sobre los infundios que lanzaban los medios madrileños o catalanes.

Estos breves apuntes históricos, que podrían ampliarse con muchas referencias más, vienen al caso de la enésima resurrección de la campaña que busca manchar el nombre del Valencia. Es, como vemos, un recurso tan viejo como manido que resurge cada vez que el club consigue alzar la cabeza y situarse en el mismo plano competitivo que sus rivales históricos. En esta ocasión el estilete con el que se pretende herir al Valencia y menoscabar su credibilidad ha sido el escándalo de los amaños de partidos, en el que un programa de la dudosa catadura moral de 'Espejo público' ha pretendido involucrar al club. Idéntico efecto buscaron, hace casi una década, las gravísimas acusaciones que, lanzadas al viento desde los micrófonos de uno de los espacios más escuchados de la radio deportiva española, vinieron a insinuar que el Valencia había ganado el doblete con el dopaje como aliado. En aquella ocasión todo se quiso solventar con una tibia disculpa, aunque el chisme dejó en el aire para siempre, especialmente entre los no valencianistas, la limpieza con que se alcanzaron los éxitos del lustro 99-04.

La difamación es fácil de solucionar. El Valencia habría de actuar inmediata y enérgicamente contra todos los que pretendan manchar su nombre sin aportar una sola prueba. Y también sería conveniente que aprendiera a seleccionar las compañías: es momento de cortar de cuajo los beneficios que reciben cuantos lanzan infundios y de ayudar a los medios, críticos o no, que arropan al club en trances como este. De lo contrario, los capítulos del serial que con afán destructivo llegan desde más allá de Contreras cada vez que el Valencia supera a sus rivales seguirán siendo un argumento habitual en nuestra historia.