Cogieron diamantes y los tiraron al barro. Pero aún somos diamantes». La frase sale de la boca de Yusef Salaam, uno de 'los cinco de Central Park', para el que no la haya visto (debe hacerlo) una de las series más sobrecogedoras de Netflix, 'Asi nos ven', que narra la historia de los cinco chavales del Harlem a los que robaron ocho años de su vida por el ataque y violación a una corredora en el parque neoyorquino, un crimen que nunca cometieron. No sé si es mejor la ficción o el programa especial que la brutal Oprah Winfrey (jamás había visto a una presentadora tan capaz de hacerte meter dentro de una conversación) hizo con los cinco protagonistas reales, ya adultos, también disponible en la plataforma y en el que Yusef lanza la reveladora frase de los diamantes. La afirmación no sólo refleja a la perfección como cuatro adolescentes afroamericanos y uno latino fueron literalmente secuestrados, golpeados, humillados y anulados por el Estado norteamericano a finales de los 80. Vaya, hace cuatro días. La proclama sirve sobre todo como moraleja. De un mensaje de 'resiste y vencerás' que igual sirve para su pesadilla que como 'leit motiv' en la vida de cualquiera. Que después de un «solitario invierno, largo y frío», siempre al final llega la luz. «Aquí viene el sol, y yo digo que está bien», como cantan The Beatles en 'Here comes the sun'. A la que se le acaba un contrato, no tardará en llegar otro. O la vida abrirá algún camino. El sol, siempre sale. Es cuestión de sentirlo en el alma. Quien anda sumido en la depresión, al final la luz de algún astro rey acabará calentándole. Seguro. El que intenta formar Gobierno, al final... bueno, ahí el problema es que más que diamantes en el barro, se trata de 'carboncillos' en el fango... Pero sí, incluso en un páramo de ingenio y cordura cabe la esperanza.