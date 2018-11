Diálogo imposible La guerra por mi cuenta Ante un interlocutor que no se ha movido un milímetro de sus exigencias, apelar al diálogo es un sinsentido CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:08

El 18 de agosto, con ocasión de un acto frente a la prisión de Lledoners, el presidente títere de la Generalitat Quim Torra afirmó que su Govern «lucha por una causa justa» y aseveró: «No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto». El 27 de ese mismo mes, interrogado en La Sexta acerca de la posibilidad de explicar sus posiciones en Madrid, sostuvo que el Congreso «no tiene que votar nada sobre Cataluña». El 2 de octubre hizo público su ya famoso ultimátum al Gobierno al declarar: «Si no hay propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente sobre la mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso». Y el pasado día 2, en respuesta a las peticiones de pena para sus antecesores declaró con tanto desprecio hacia la separación de poderes como hacia el Diccionario de la Lengua: «Presidente Sánchez, el pueblo de Cataluña le retiramos el apoyo. Le decimos que no votaremos los Presupuestos».

La lista de declaraciones incendiarias pronunciadas por Quim Torra en los últimos meses podría continuar 'ad infinitum' -o quizás más bien 'ad nauseam'- hasta llenar páginas y páginas, que se tornarían tomos en caso de sumar las de sus acólitos en el PDCat, Esquerra, la CUP o la corte de Waterloo. Pero por dilatado que sea el catálogo de sus dislates, jamás lograría igualar en longitud al de las apelaciones al diálogo con el nacionalismo catalán que toda la izquierda bienpensante lleva meses proponiendo como la solución mágica al problema de la inserción de Cataluña en España. Diálogo. He ahí la pócima que todo lo cura, el ungüento que todo lo sana, la vacuna que todo lo previene.

Solo que el diálogo -al que ese mismo Diccionario define primero como «plática entre dos o más personas» y más tarde como «discusión o trato en busca de avenencia»- exige precisamente la concurrencia de al menos dos interlocutores y de una voluntad de avenencia entre ellos, factores ambos que brillan por su ausencia en este caso, y que obligan a tener que bucear un poco más en sus páginas hasta dar con las expresiones «diálogo de besugos» o «diálogo de sordos» para hallar algún significado al que agarrarse. Y es que ante un interlocutor que en los últimos años no solo no se ha movido un milímetro de sus exigencias, sino que las ha venido trufando de posicionamientos cada vez más incendiarios, la apelación al diálogo no deja de ser un sinsentido.

Se dirá que esas declaraciones flamígeras del nacionalismo catalán no son sino la manera de salvar la cara ante su electorado, y que un político perspicaz debería fijarse más en los hechos que en las palabras. Y estoy de acuerdo: solo que en el caso que nos ocupa, los hechos son los que todos conocemos, y su calificación penal lo dice todo: rebelión, sedición, malversación. Bonitas credenciales para un diálogo fructífero.