¿Y EL DIÁLOGO?

Advertíamos el otro día del imparable avance de la palabra «España», que también Ciudadanos se apunta con su «España en marcha» imitando lo de Macron, pero si algunos vocablos suben otros bajan o, directamente, se extinguen. Por ejemplo «diálogo». Recordemos la barrila que nos propinaron con lo del «diálogo». Todo se solucionaba mediante la fórmula del aterciopelado «diálogo». Cuando mandaban los otros, no hace tanto tiempo, los de ahora (en funciones) pedían, exigían y suplicaban ese diálogo que apaciguaría las furias independentistas. Diálogo, diálogo y más diálogo, esa era la receta Ibuprofeno con la cual nos abrazaríamos como los jipis de una comuna ibicenca de mediados de los setenta ciegos de peyote. Frente al monólogo cejijunto y prepotente necesitábamos ese diálogo mágico chutado en vena que anestesiaría los fanatismos del sectarismo. Lo malo es que los del bando de la secesión sólo pretendían dialogar de lo que les interesaba, como es lógico, o sea acerca de la fecha pactada para un referéndum fetén y no de cartón piedra que les elevase mediante el resultado esperado a la categoría de una nueva Suiza bañada por el límpido Mediterráneo (olvidemos por un momento los microplásticos). Deseaban dialogar para imponer sus condiciones, no para acercar posturas o ceder en los planteamientos. En esas condiciones, la charla establecida no era sino una tertulia fracasada entre sordos que se detestan. Ya sabemos que viajar desde el banquillo de la oposición a la butaca del poder implica arrojar ciertos lastres por la borda. El cacareado «diálogo» ha sido uno de ellos y pocas frases se pueden cruzar con los que amparan a la traviesa tropa que disfruta jugando con modales de pequeño químico que elabora artefactos explosivos. El diálogo que germina se abona de sensatez, inteligencia y buen carácter.