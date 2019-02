DETRÁS DE LA MULETA

La ministra Meritxell Batet y el presidente Ximo Puig comparecieron el jueves ante los medios de comunicación para detallar los acuerdos alcanzados en la primera reunión de la comisión bilateral formada entre las dos administraciones. Descontado el asunto de la reforma de la financiación autonómica, que ya se había anunciado que se abordaría en otra reunión, los resultados de esta cita quedaron reducidos a una serie de acuerdos puntuales vinculados, entre otros, a la promoción del sector cítrico y el mercado de la vivienda. Buenos acuerdos, es verdad, pero que tienen poco o nada que ver con las principales reivindicaciones planteadas desde la Comunitat durante los últimos años. Ya no sólo la reforma de la financiación autonómica, sino el estado de las inversiones o la deuda de la Marina, quedaron sobre la mesa, a la espera de la resolución de las elecciones del 28 de abril y de que el Ejecutivo elegido decida impulsarlas. La nada. Quizá la prueba más evidente del chasco de esta cita histórica -«planetaria», que diría Leire Pajín- fue el empeño en aparentar que se habían logrado un buen número de objetivos. Me quedo con los diversos comunicados emitidos por las dos administraciones respecto a los avances logrados, la voluntad de cooperación y el ejemplo de diálogo frente a quienes, como dice Puig en ocasiones, apuestan por la ruptura. Pues muy bien. Lo logrado con diálogo, con buenas palabras y con la mejor de las sonrisas fue más bien escaso. Ya no digo, como apuntó el portavoz del PP Rubén Ibáñez, que todo lo anunciado vaya a incumplirse porque eso es lo que ha pasado hasta la fecha. Sí considero que del resultado de la reunión no obtendremos el mejor ejemplo de lo que debería de ser la capacidad de influencia de un Gobierno autonómico frente a la Administración central. «Es que las elecciones están a la vuelta de la esquina», podría argumentar algún alma cándida para justificar la necesidad de evitar la confrontación. Pues con mayor motivo. Imagino que un gobierno autonómico no supone únicamente que sus componentes son nacidos en la tierra, sino que además pelean y exigen por todos los medios lo que consideran que es justo para ella. Y aprovecha las condiciones que se dan en cada momento para lograrlo. Ha pasado con la infrafinanciación de la Comunitat, cuyo nivel de exigencia por parte del Palau ha ido subiendo y bajando en tobogán, en función de si la Moncloa la ocupaba o no alguien del mismo partido. Para reuniones acomodadas, fotos sonrientes, cumbres en las que no se logra nada y acuerdos que luego no se cree nadie, mucho mejor un comunicado de prensa y evitar la fanfarria. En algún momento habrá que plantearse tratar de influir en Madrid. Seguir la muleta permanentemente también cansa.