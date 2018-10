«Deténgase, Dave... ¿quiere?»

El astronauta recela de la lealtad de la máquina y toma la resolución de prescindir de la computadora HAL, a la que retira, una por una, todas las unidades de memoria y capacidad de decisión. Mientras las barras son expulsadas, el Gran Hermano suplica:

-Dave... deténgase. ¿Quiere? Tengo miedo.... Dave: mi cabeza... siento que se va...

Cuando se cumplen 50 años de su estreno, me acuerdo de '2001. Una Odisea del Espacio' cada vez que escucho a los políticos decir que van a «vaciar de contenido» a las diputaciones. Me los imagino, como astronautas, manipulando en el cerebro de la pobre máquina, a la que practican lobotomías con una llave de seguridad. ¿Por qué ese odio a las diputaciones? ¿De dónde sale esa inquina a unos organismos a los que habría que dar más responsabilidades y trabajo en vez de restarles cometidos?

Me pregunto si en Extremadura y las dos Castillas existe ese mismo resquemor contra las diputaciones y mi respuesta es que no. El problema es típicamente valenciano... por imitación, eso sí, de una Cataluña donde los organismos provinciales no han muerto del todo pero son una especie de zombies. A la Generalitat del PSOE y Compromís, digámoslo claro, le molestan las diputaciones gobernadas por el PP. Y quieren estirar la ley cuanto sea posible, sin prevaricar, para vaciarlas de poder y robarles competencias y presupuestos. Con una finalidad: extender su ámbito de influencia sobre los municipios, que son el último bastión de una democracia que quieren pastueña y manejable.

No tengo dudas: la batalla de las Diputaciones es de poder. Y mientras algunos partidos pensaron alguna vez en disolverlas «hacia abajo», dando más competencias y recursos a los municipios, otros persiguen que el poder suba hacia la Generalitat después de articular el territorio en comarcas copiadas del modelo de las veguerías catalanas.

Mientras todo eso sucede, me pregunto qué se está esperando para que la nómina de todos los funcionarios de todos los ayuntamientos de la provincia se prepare en la Diputación, o para que el organismo provincial asuma de verdad la gestión de las escuelas, las piscinas, los cobros y pagos, y tantos otros servicios locales que los pequeños ayuntamientos no pueden atender. El secreto está en lo que el presidente de la Diputación, señor Gaspar, dijo al principio de su mandato: «Habrá que preguntar a los clientes de la Diputación, que son los ayuntamientos...».

No sé si el señor Gaspar ha cambiado sutilmente de criterio en las últimas semanas. Lamentaría que fuera así porque la Diputación está, precisamente, para defender a los ayuntamientos de su enemigo natural, que es una autonomía regional depredadora e invasiva. Defender la Constitución, y la provincia, sobre todo frente a los nacionalismos oportunistas, es su papel esencial... Por eso digo que recuerdo la genial secuencia de Kubrick.

-Dave, deténgase... Mi cabeza... Todo es confuso para mí...