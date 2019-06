El detalle de Baudrillard

Para los amantes de los detalles y las historias de los discursos, la toma de posesión en 2019 del president Puig es singular. La inercia de las citas literarias, en clave local, de los escritores de siempre, Miguel Hernández o Estellés, Fuster o Rafael Chirbes, ha sido matizada por una referencia a Jean Baudrillard. El detalle aporta un punto de frescura y de madurez, a la necesidad de que desde aquí seamos capaces de reflexionar sobre el mundo desde una mirada propia. Apenas he leído tres libros de Baudrillard. Uno fue prestado y no devuelto, el segundo debe estar perdido en Oliva, y el tercero, al que acudo al ver la referencia de esa cita, 'A la sombra de las mayorías silenciosas' (1978), me aporta alguna frase: «El pueblo, que siempre sirvió de coartada y de figurante en la representación política, se venga dándose la representación teatral de la escena política y de sus actores. El pueblo ha llegado a ser público. Son el partido o la película o el cómic los que sirven de modelos de percepción de la esfera política». Hoy Baudrillard añadiría la ficción de las series. Pero no todo consiste en la cita. La cita debería ser la consecuencia de un proceso de reflexión sobre lo público que se debería enseñar en las aulas. Y si se me permite, desde la Filosofía. La Filosofía es Cultura, es Conocimiento con mayúscula, y sirve para edificar los fundamentos de nuestra sociedad. Con rigor, no con ideas prestadas de Manual. Pienso en la diferencia entre el papel marginal que se le otorga en nuestro Bachillerato, y el que representa en el Bachillerato en Francia. En el de este año, la materia, que es común a todos los alumnos, implicaba elegir entre dos temas de debate o la elección de un comentario de texto. Para los de Letras: ¿Es posible escapar del tiempo?, ¿para qué sirve explicar una obra de arte?, o un comentario sobre un texto de Hegel. Para el bachillerato mixto: ¿Es la moral la mejor política?, ¿el trabajo divide a los hombres?, o bien un texto de Leibniz. Y por último, en el bachillerato científico: ¿La pluralidad de culturas es un obstáculo a la unidad del género humano?, ¿reconocer los propios deberes es renunciar a su libertad?, o tenérselas con Freud. Excuso decir que responder a esas preguntas implica un ejercicio de ordenación de las ideas que sería eficaz para la vida pública. No tengo claro que aquí fuéramos capaces de ir más allá de la exposición de cuatro tópicos. Nos encanta etiquetar los pensamientos ajenos, poner título a novelas y ensayos que acaban por no ser escritos, y rotular la denominación de las Consellerías, creyendo que con un buen rótulo en la tienda aseguramos que la realidad se modifica, cuando el proceso es el inverso, y va desde la reflexión y el debate a la proposición de la acción. Vayamos más allá de la cita y el rótulo.