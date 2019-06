El desvarío de Ciudadanos

Ciudadanos nació, como es conocido, a partir de un movimiento cívico surgido en 2005 contra el 'tripartito' impulsado por un grupo de intelectuales consternados ante la evidencia de que el final del Pujolismo no había cedido la deriva nacionalista de la Generalitat. En aquel grupo figuraban Francesc de Carreras, Félix de Azúa, Arcadi Espada, Horacio Vázquez-Rial, Carlos Trías y Félix Ovejero. Posteriormente, aquel impulso cristalizó en forma de partido político, al que ya no concurrieron los intelectuales que lo habían auspiciado, y que recayó democráticamente en manos de Albert Rivera, una jovencísima promesa. El nuevo partido fue ganando terreno en Cataluña y poco a poco se extendió por toda España. Su falta de antecedentes en una época en que la corrupción invadía la escena era una garantía de limpieza democrática. Y la propuesta prosperó hasta obtener 40 diputados en 2015, 32 en 2016 y 57 el pasado 28 de abril. Tras las elecciones de 2015, ya en enero de 2016, formó una coalición con el PSOE bajo los auspicios del 'Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso', que no prosperó por la negativa de Podemos a apoyar la iniciativa: Rajoy consiguió la investidura tras la ruptura del PSOE.

En el periodo que media entre aquella colaboración y las últimas elecciones, Ciudadanos, bajo el férreo liderazgo de Albert Rivera, ha cambiado de postulados ideológicos, pero sobre todo ha cambiado de estrategia: aprovechando seguramente el declive del PP, Rivera ha decidido que su máximo objetivo es convertirse en el líder de la derecha, para lo cual primero se ha declarado enemigo acérrimo de la socialdemocracia en general y de Pedro Sánchez en particular.

Con este bagaje doctrinario se ha presentado a las elecciones. y ha fracasado absolutamente. Pese a la difícil situación del PP, recién salido de unas primarias que ganó un político bisoño frente al aparato, los populares han ganado a Cs, frustrando el pretendido sorpasso. Pero Rivera no ha variado de estrategia: en lugar de recuperar su equilibrio anterior e intentar sacar todo el provecho posible de su condición de bisagra, se ha empeñado en secundar al PP para darle todo el oxígeno posible. Y lo ha hecho, por añadidura, manchándose las manos al aliarse con Vox.

Tan desnortado está Ciudadanos que tampoco entiende su responsabilidad histórica en el Estado, haciendo gala de un infantilismo que su mentor Francesc de Carreras acaba de echarle en cara en un memorable artículo: lamenta que «el joven maduro y responsable [que fue Rivera] se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de 180 grados y antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España».

Es inconcebible que Ciudadanos esté cavando con tanta fruición su propia tumba.