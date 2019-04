DESPUÉS DE LAS ELECCIONES: NUEVAS LEYES

Tras unos resultados electorales, es fácil ser gurú del después pues hasta la lotería se adivina tras el sorteo. De estos resultados lo más llamativo es que permiten la gobernabilidad alternativa a la suma independentista, a pesar de que los volantazos exigibles contradigan de frente la maldita hemeroteca. Esta no dependencia independentista es positiva, porque más allá de los proyectos e ideologías, no dejaba de bloquear políticamente al país que la gobernabilidad dependiera de quien encuentra cumplimiento de sus objetivos en la ingobernabilidad del conjunto.

La otra trampa del análisis del día después, en el terreno más sectorial, es pensar que la Educación ha sido el asunto clave que ha movido el voto. Por supuesto tiene su influencia, posiblemente más en el terreno autonómico que en el nacional, pero la legítima jugada de Puig de hacer coincidir las urnas buscaba que lo nacional tirase de lo autonómico, por lo que por mucho que pensemos que la Educación es muy importante, que lo es, ya se detectan cuestiones más relevantes en el impacto electoral que lo educativo.

Hasta aquí el análisis para atrás, porque cabe vislumbrar lo que está por venir con la reedición del llamado Pacto del Botánico. En el ámbito estatal, el futuro del anteproyecto de reforma educativa que aprobó el último Consejo de Gobierno vendrá marcado por los posibles pactos de gobierno. Presida Pedro Sánchez en solitario, o pacté con Podemos y otros un gobierno de coalición, ese borrador echará a andar, lo que en su parte más técnica y no ideológica supone una necesidad educativa que es hacer algo, por fin, para frenar y reducir la pandemia tan española de la repetición de curso. Creo que insisten poco los políticos en ello, lo que impide avanzar en su radicalización que no depende tanto de las leyes sino de la inercia sistémica que supone, por lo que solo con un cambio de valores y opiniones se conseguirá algo y no solo con el debate de si se repite con dos o con tres asignaturas.

Otra cosa es si el Gobierno es fruto del pacto entre PSOE y Ciudadanos, lo cual requeriría una revisión de dicho anteproyecto, aunque no tanto en la parte más técnica, sino, como pronóstico, en lo que supone reforzar el rol vehicular del castellano en todas las autonomías, y la apertura, por enésima vez, de un intento frustrado de pacto educativo.

No tiene tanta incertidumbre el futuro valenciano, si bien habrá que esperar a conocer si el nuevo reparto de pesos y equilibrios a favor del PSOE, y la incorporación al Consell de Podemos, modifica la jerarquía del mestizaje político en la Conselleria de Educación. Por un lado, se barrunta que Compromís jugará fuerte por mantener una plaza con una proyección alineada con su ideología. Por eso mismo, el PSOE puede querer diluir esa influencia que acapara titulares.

Con este resultado, y a tenor de las promesas hechas durante la campaña electoral, se da luz verde a la Ley Integral Valenciana de Educación, una aspiración también a la singularidad educativa, más tras la matización tibia que ha recibido del Constitucional la ley catalana de Educación, lo que quiere decir un aval al margen jurídico para que las autonomías complementen el marco legislativo que parte del Ministerio. Cierto que esta ley figuraba en el primer acuerdo del Botánico y pasó con mucha pena y poca gloria, apenas un logo apañado, durante la pasada legislatura, pero ahora es su momento. La prueba de fuego está si en los primeros meses se pone un borrador sobre la mesa, antes que la necesidad de singularizarse de cada partido pueda echar al traste esta segunda edición del Botánico.

Puig también ha afirmado reiteradamente que la próxima legislatura será la de la Formación Profesional, y bien que hace falta. Ahora bien, esta apuesta no parece pasar por el impulso de la modalidad dual de la FP, sino por otras soluciones que aumenten la formación práctica en las empresas sin trasladar la impartición parcial del currículo.

Otros temas que marcarán la legislatura: la generalización de las aulas de dos años gratuitas (interesante aquí si la universalización pasa o no por los conciertos), la promesa de Compromís de la gratuidad del comedor escolar, la reducción de la carga horaria del profesorado y el segundo embate sobre los conciertos de Bachillerato. Y cuatro años más para que alguna vez la promesa de la eliminación de los barracones en boca de un político sea algo cierto.