Un año después

Con anterioridad a la conmemoración del 1-O, que el independentismo festejará con su proverbial sectarismo que marginará una vez más en las calles a la mayoría social que no es secesionista, hemos tenido ocasión de evocar los sucesivos desafueros que condujeron a aquella fecha fatídica, que debía haber supuesto la culminación del 'procés' y que tuvo visos de un verdadero golpe de Estado, tesis que se afianza a medida que se van conociendo los detalles de aquella operación, que ya tiene un referente narrativo de indiscutible valor: el libro de Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, titulado expresivamente 'El naufragio'. En efecto, estos días pasados han discurrido los recuerdos de aquellos inefables 6 y 7 de septiembre en que el Parlament de Cataluña aprobó las leyes de desconexión, una auténtica cuartelada jurídica que vulneraba todo el ordenamiento vigente. Y acabamos de evocar la fecha infausta del 20 de septiembre en que miembros del poder judicial y de la Guardia Civil fueron retenidos en la Consejería de Economía de la Generalitat, mientras una multitud convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural, con sus cabecillas al frente, tomaban la calle y destrozaban y saqueaban los vehículos oficiales aparcados a la puerta.

A estas alturas, cuando todavía no se ha celebrado el juicio en el Supremo por aquellos hechos, hay muchas incógnitas del pasado por dilucidar y, desde luego, el futuro está abierto. Pero no es aventurado calificar ya de completo fracaso la intentona, ni por tanto hablar de «naufragio» para describir el largo episodio, como hace la ilustre periodista del principal periódico catalán. Sigue sin haber una mayoría social, la comunidad internacional no apoya el unilateralismo y el Estado español está dando muestras de la fortaleza que todos le suponíamos.

Puigdemont, que es quien mantiene encendida la llama de la independencia a las bravas, ha declarado hace unos días que espera retornar a Cataluña en unos treinta años, que es lo que tardará a su juicio en producirse la secesión. Y si esta es la previsión, más o menos bufa, habrá que preguntarse si es legítimo pretender que se mantenga la actual inestabilidad todo este tiempo. La tensión presente, que ha llenado de crispación a todo el Estado -hasta el Teatro Real, con los Reyes presentes, ha estallado de ira ante una provocación simbólica-, genera una grave desazón especialmente en Cataluña, y acabará frustrando sin duda los vectores más creativos que requieren cierta serenidad y bastante apacibilidad para desarrollarse. Como se ha escrito en análisis recientes, mientras se rememora lo que ocurrió hace un año se detectan algunos síntomas esperanzadores de distensión, pero se echa de menos que el soberanismo resuelva de una vez sus diferencias internas y adopte una posición pragmática y valiente que haga posible avanzar en todos los sentidos.