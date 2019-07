Soy nefasto recordando los rostros y pésimo reteniendo los nombres. Me presentan personas tres veces seguidas y sigo navegando en la zona difusa. Sí, me suena ese careto. ¿Eres Pepe, no? Y no,

nunca es Pepe, sino Santiago, y el tal Santiago se mosquea y por eso añade: «Nos han presentado cuatro veces este año...» Y uno se marcha avergonzado porque de nada sirve explicar la tara que acaso alguno de ustedes también sufre. Quedas como un soberbio porque nadie expende un carné certificando tu despistada condición. Acostumbrado casi dos décadas a mi quiosquero y, una mañana, le vi fuera de su tienda, atravesando una calle céntrica. No le reconocí. «Coño Ramón, que soy yo, tu quiosquero...» Asociamos los semblantes al entorno, si falla el entorno regresa la nebulosa. Con el guardia jurado que vigilaba el umbral de una emisora que me cobijó varios años me sucedió algo parecido. Una noche nos cruzamos en un garito, pero como el tipo iba sin el uniforme, o sea vestido de civil que sale a pimplar copas, me costó un huevo y medio descubrir su identidad. Los defectos y las manías, con el transcurrir de los años, aumentan la intensidad. Observando las infernales imágenes del incendio catalán me fije en un señor de aspecto extraño. Yo a ese menda le he visto, le conozco, incluso me atrevo a afirmar que es una presencia constante en mi vida, me decía. Sus gafas gruesas, su mirada cargada de mediocre resentimiento, su vientre óptimo, la mueca de sus labios al mascullar palabras, sus andares... Estuve un buen rato devanándome los sesos hasta que por fin averigué su cargo... ¡Era el president Torra! Sólo que sin su parafernalia de lazos amarillos, sin sus proclamas independentistas, sin la corte de palmeros que le suele rodear, de nuevo naufragué entre la bruma. Por una vez me alegré de mi despistada condición.