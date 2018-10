Hay ocasiones en las que 'tocar fondo' ayuda a empezar de nuevo. El Valencia había arrancado la temporada de la manera más gris que podía esperarse y, tras un encuentro esperanzador ante el Atlético el equipo entró en una espiral descendente preocupante: aunque la oficialidad del club intentaba quitarle hierro, era una evidencia que cada partido era peor que el anterior y que parecía haber perdido el espíritu competitivo. A tal efecto todos los que habitamos en el entorno del club esgrimimos una amplia panoplia de argumentos que explicasen lo que parecía inexplicable y muchos de ellos tenían que ver con la evidencia constatable del bajo rendimiento de futbolistas que, no hacía mucho tiempo, habían sido decisivos en el éxito cosechado. Se habló también de sistemas, de planificación y de muchas cuestiones que han podido incidir en un comienzo tan dubitativo pero, desde mi humilde punto de vista, sigo pensando que cuando los jugadores han demostrado que tienen fútbol en la piernas, si este no aflora es porque la cabeza no está donde debe estar y es más que posible que una temporada exitosa hubiera podido sembrar un exceso de confianza mal entendida. Una suerte de autosuficiencia en el subconsciente que privó al grupo de la necesidad de emplearse al 120% desde la humildad y la vocación de esfuerzo que les había hecho grandes. Hasta que aparecieron en el horizonte las 'orejas del lobo' que venían pintadas a rayas blancas y negras. La noche de la Juve desnudó todas las vergüenzas que puede mostrar un equipo cuando ha dejado de serlo. Más allá del resultado, la imagen ofrecida hizo mella en el vestuario como ejemplo de lo que no puede hacer un equipo sobre el terreno de juego: las inexplicables faltas de concentración, la ausencia de solidaridad y la fragilidad como grupo mostrada aquella noche encendió muchas alarmas interiores y... sonó el despertador. Desde aquel momento, el grupo empezó a rehacerse volviendo a los orígenes del éxito, entendiendo que no había llegado por un despliegue de calidad innata y sí por un plus de esfuerzo, de atención y de trabajo. Había que partir de cero y reconstruirse desde atrás con los fundamentos más rudimentarios pero, a la vez, más sólidos. La Cerámica, la visita del Celta y la salida a San Sebastián lo atestiguan. Falta un largo trecho por recorrer pero cabe reconocer que el equipo se ha reencontrado consigo mismo y Old Trafford se convirtió en el escenario ideal para rescatar esa nueva-vieja impronta. Ahora toca perseverar y encontrar la portería contraria sin perder la esencia del bloque. Desplegar el talento arriba sin descuidar al grupo desde atrás... Algo fácil de explicar y no tan fácil de poner en práctica, pero necesario para volver por la senda del éxito porque todavía está todo por conseguir y las recaídas son muy malas con lo que convendrá tener el despertador bien provisto de pilas por si alguien vuelve a quedarse dormido.