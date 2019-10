Despedido por cumplir con su deber

Tengo la sensación de que estamos empezando a perder la medida de las cosas, si no la hemos perdido ya completamente. La peripecia protagonizada por un matrimonio en un restaurante de Náquera, localidad donde, como El País creyó conveniente aclarar, Vox fue el partido más votado en los comicios, es buena prueba de ello. Se lo resumo por si no están al corriente de lo sucedido. Un camarero sorprende al marido entrando en el lavabo de señoras para cambiarle los pañales al crío en el cambiador y le pide que salga para que no se incomoden las mujeres que están esperando para acceder al servicio. El padre recaba la comprensión de las afectadas por la intrusión, pero el empleado entiende que no debe ceder. Y lo que no habría pasado de ser una anécdota se convierte en noticia de alcance nacional, ya que ahí concluyeron los hechos y comenzaron las alharacas, los aspavientos y los anatemas dignos de mejores causas. ¿Es ésta razón suficiente para, además de expresar una queja en el libro de reclamaciones, trasladar el caso a una de las cuatro o cinco asociaciones de consumidores que existen en Valencia, y que ésta lo emplee como ariete para cargar contra el restaurante y erigirse en paladín de la igualdad entre los sexos? Yo creo que no. Doy por supuesto que el incidente no habría pasado a mayores si, en lugar de empeñarse en garantizar el derecho a la intimidad de sus clientas, el camarero hubiera intuido con quién se estaba jugando los cuartos y se hubiera brindado solícito a ejercer de cancerbero circunstancial de un matrimonio concienciado y dispuesto a imponer su parecer a toda costa. Pero aún así no alcanzo a entender qué delito de lesa humanidad igualitaria cometió para ser despedido con deshonor. La inviolabilidad de los espacios reservados a las señoras y a los caballeros es universal. Y aunque no es así como lo han contado algunos medios de comunicación, el protagonista de este plante dista mucho de ser una nueva Rosa Parks, la secretaria de Alabama cuya negativa a cederle el asiento del autobús a un blanco aceleró el fin de la segregación racial en EE.UU. Se lo reprochaba el otro día a un colega con mando en plaza. Tenéis que leer los originales antes de enviarlos al taller. Dos de cada tres supuestas denuncias sociales que publicáis están más cerca de la picaresca que del drama; y la tercera, del escarmiento o del desquite. Inadmisible es que un hotel de Vinaroz y otro del Cabo de Gata inventen excusas para no alojar a chavales con síndrome de Down. No que un restaurante cuente con lo que no tienen muchos edificios públicos, un cambiador, porque no es obligatorio legalmente. Y, en lugar de reconocérselo, una asociación de consumidores le desacredite y achuche al Instituto de las Mujeres para que, además de la pena del telediario, le imponga una sanción administrativa de propina. Eso es lo indignante.