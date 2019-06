UNA DESPEDIDA INOPORTUNA Cap i casal La disolución de Salvem el Cabanyal llega en el peor momento para el barrio, con todo por hacer, y en el mejor para el gobierno municipal PACO MORENO Valencia Lunes, 10 junio 2019, 09:38

Hemos salvado el Cabanyal», cantan los integrantes de Salvem el Cabanyal que participan en un vídeo de despedida de la plataforma vecinal. Así y enrollando una pancarta dieron ayer por concluidos 21 años de reivindicaciones con la disolución de la entidad.

Una mala noticia para el barrio, que desde luego no está salvado ni mucho menos. El motivo de creación de la plataforma es sabido, su oposición al plan urbanístico que incluía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Primero con alegaciones y después con recursos judiciales ayudados desde todo tipo de instancias, incluida la del Ministerio de Cultura.

Aquello lo ganaron con la paralización del plan y el mandato que está a punto de acabarse ha servido para alumbrar un nuevo documento, todavía no aprobado por el Ayuntamiento. Entiendo porque no lo explican en el comunicado que la disolución llega al perderse el objeto de sus protestas, cuando es justo lo contrario. Ahora hacen falta más que nunca.

En los últimos cuatro años se han producido varias protestas de los residentes, como el mismo día que el presidente Puig y el alcalde Ribó visitaron las obras de reurbanización de la calle la Reina y se acercó una vecina para decirles que aquello estaba muy bien, pero que su familia no podía dormir por las noches por las palmas, la música a todo volumen y el zapateado que se producía en su calle casi a diario.

Lo que hemos llamado en la prensa «problemas de convivencia» o el «problema social» sigue ahí. Que se lo digan a los vecinos de la plaza del Rosario, quienes enseñan a los que quieran verlo una lista kilométrica de llamadas al 092. Familias de etnia gitana en su mayor parte, que ocuparon de manera progresiva viviendas en la 'zona cero', legal e ilegalmente, aparte de chatarrerías ilegales y las casas donde ondea la bandera del movimiento 'okupa', esos jóvenes de clase media-alta que se divierten durante unos años viviendo en propiedades que no son suyas. Y no pasa nada.

Todo eso sigue ahí y puedo decir con certeza que si algo hacía temblar las piernas al gobierno municipal tripartito era precisamente un comunicado de Salvem el Cabanyal y otro de la asociación de vecinos dando relevancia precisamente al «problema social». La Policía Local llegó a abrir un retén provisional en la plaza Lorenzo de la Flor de discutible éxito, debido a la presión de estas entidades.

De ahí que considere una mala noticia la disolución de una plataforma que logra ese efecto, sobre todo ahora que se va a aprobar el plan urbanístico y debe ejecutarse. En el momento más inoportuno, en el que se ha visto la fractura de las opiniones vecinales durante las alegaciones, que llegaron incluso al propio gobierno municipal. El asunto de Bloque Portuarios, su derribo o rehabilitación, bloqueó durante cuatro meses el documento final.

Que nadie se equivoque, aprobar un planeamiento es el primer paso de muchos. En la gestión es donde Salvem el Cabanyal debía estar encima, metiendo presión y sacando la pancarta a la calle de vez en cuando. Eso lo debe hacer ahora la asociación de vecinos, pero ¿no es mejor que es trabajo utilice también el altavoz de la plataforma? Seguro que sí.

La disolución de Salvem el Cabanyal me recuerda a lo mismo que hizo Salvem el Botànic en 2017, argumentando aquellos que el objetivo estaba cumplido porque no se iba a construir nada en el solar de la Gran Vía Fernando el Católico. Por cierto, eso ya lo sabían cuatro años antes, cuando Rita Barberá firmó el convenio con Expogrupo, aunque esperaron al cambio de gobierno. De la ampliación del Botánico no se sabe nada, salvo que el pasado mandato ha servido para asistir a un sainete entre el Ayuntamiento y la Generalitat, con la presentación de dibujos que han servido para entretener un poco al personal. ¿Se habrán arrepentido de aquella decisión? Deberían hacerlo porque da pena pasear por el jardín de las Hespérides y echar un vistazo a lo que hay al otro lado de la verja, un solar repleto de hierbajos donde de vez en cuando se instala un campamento de chabolas.

No me creo que de repente se hayan solucionado los «problemas de convivencia», sobre todo porque el Ayuntamiento ha sido incapaz en cuatro años de abrir un centro social en el barrio. No me creo que el barrio esté salvado por muchos aplausos que se hayan dado en esta despedida. Ahora precisamente hay que dar la matraca a diario con vídeos, denuncias en la Policía Local, recordando que el tiempo pasa y el Plan Edusi es algo que roza la utopía. ¿Por qué desaparecer entonces?