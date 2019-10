Pues quedan tres semanas para las elecciones generales. Claro, la que está cayendo en Cataluña eclipsa cualquier otro asunto. Pero la realidad es que, una vez más, las urnas determinarán, o no, quién dispone de mayoría necesaria para formar Gobierno. Porque el tema ya no va de qué partido es el más votado. Ahora el debate es sobre la capacidad para tejer pactos. Y en realidad, ese es el drama, no parece que nadie vaya a disponer de los apoyos necesarios. Ni el Más País de Errejón parece consolidarse lo suficiente como para suplir los apoyos que el PSOE no encuentra en Podemos, ni el empuje del PP dará de sí como para paliar el batacazo que las encuestas ya atribuyen a Cs, a pesar de que Vox parece mantenerse.

Si esos bloques no se rompen de alguna manera -y el eventual pacto de los socialistas con Rivera tampoco parece que vaya a dar de sí- las posibilidades de que el mapa electoral quede exactamente igual de fragmentado y sin posibilidad de sumar 176 diputados por ningún lado serán máximas. Habrá quien vuelva a confiar en que PSOE y PP puedan llegar a plantearse -cuatro elecciones generales después- un pacto a la alemana que contribuya a superar el bloqueo político actual. No sé si la altura de miras da tanto de sí en la actual política española borracha de twitter. Y en cualquier caso nadie querrá abordar ese escenario ni por asomo antes de que las urnas se pronuncien.

En clave valenciana, el resultado permitirá comprobar el estado del salud del Botánico -aunque el ejercicio no sirva para gran cosa-. El curso ha empezado con los primeros síntomas de que el rey está desnudo. El tránsito de Puig por Les Corts es cada vez más un suplicio, con la oposición apretando con temas de esos que tienen difícil explicación, como el apoyo del Gobierno valenciano a entidades catalanistas o la quita de deuda al grupo mediático vinculado al presidente. Y con los socios aún encendidos por aquel 5 de marzo del adelanto electoral. De manera que el 10-N es otro examen para el socialismo valenciano. Circunstancia que convierte en más llamativa si cabe la invisibilidad de ese partido.

Que sí, que el secretario general es el presidente de la Generalitat, que su número dos es el portavoz parlamentario y que los principales miembros de su ejecutiva ocupan otros puestos destacados. Pero, a tres semanas de las elecciones, al PSPV no se le detecta actividad preelectoral alguna. Porque una cosa es que vengan ministros -la titular de Hacienda es un descubrimiento- y otra que la dirección nacional ni esté ni se le espere. Resulta chocante que la federación que tiene a uno de sus más destacados cargos como responsable federal de Organización, José Luis Ábalos, mantenga tal nivel de relajación ante la convocatoria electoral. Habrá que preguntarle al rey.