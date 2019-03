Admiro mucho a la gente que se desnuda bien ante el público. Y no me refiero a quienes se quitan la ropa, que me parece algo bastante más sencillo y cuyo resultado final depende de cómo la naturaleza haya sido de generosa contigo. Lo otro suele ser más complicado, precisa de cierta valentía y generosidad, y tiene en la mayoría de ocasiones un efecto catártico. Sobre todo cuando lo que se desnudan son las miserias, los miedos, las zonas más sombrías que cobijamos; esas que no lucen bonitas para un post de instagram.

Vivimos en la era del desnudo, en una falsa época de desinhibición. Y digo falsa porque habitualmente esas estampas se edulcoran, se disimulan, se disfrazan, se tunean. Igual por dentro que por fuera. La tendencia cuando nos desarropamos literalmente es a ocultar el lado menos favorecedor, la arruga o el kilo con el que no estamos contentos. Y si lo hacemos metafóricamente, del interior, se suele enmascarar aquello que nos puede hacer parecer mezquinos o vulnerables. El otro extremo es la desnudez almibarada, la que se usa para generar lástima o compasión mal entendida.

Desnudarse a través de un libro, de una película o de un texto escrito cuesta bastante aunque la sensación final sea liberadora, como si perdieses lastre o como si te deshicieras de capas que no permitieran a los demás atisbar cómo eres en realidad. Y lo digo por la poca experiencia que en ello tengo, puesto que por aquí alguna vez he dejado ver el hombro, hasta la espalda si me descuido. Desnudarse a veces se parece a vomitar: es violento mientras ocurre, te invade el vacío cuando termina, pero te provoca la calma una vez has expulsado lo que agitaba tu estómago. Desnudarse es gritar este también soy yo y no pasa nada. Menos héroe, menos triunfador, menos seguro, menos admirable, pero no por ello peor. El desnudo te descubre que no estás solo porque, si se hace bien, salen o dan la cara otros que no habían encontrado las palabras o imágenes para expresarse. Y se las has dado tú. Los has ayudado. Eso es bonito, compensa, gratifica.

En todo esto he estado pensando desde que vi a Almodóvar desnudarse en 'Dolor y gloria', posiblemente la película más triste que recuerdo del cineasta y la mejor de las que ha firmado en lo que llevamos de siglo. No me he perdido nada de lo que este director ha rodado, aunque reconozco que en los últimos años salía de las salas de cine con la sospecha de que a sus trabajos les faltaban autenticidad, algo que no me sucedió nunca con el primer Almodóvar, por alocadas que fuesen sus historias. A 'Dolor y gloria' le sobra verdad: en los encuentros-reajustes con amantes pasados, en las últimas charlas con los padres que te cuidaron y a los que ahora cuidas tú, en el dolor que produce la soledad cuando es una condena. Almodóvar nos ha mostrado su lado más lúgubre -él, que representó durante años el color y el desenfreno- y sin embargo le hemos entendido como nunca.