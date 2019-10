La desinformación en la estafa millonaria (4M€) de la EMT Autobuses en la cochera de la EMT en San Isidro. / EFE JUAN CARLOS GALINDO Lunes, 7 octubre 2019, 11:29

También llamada manipulación informativa o manipulación mediática, es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar.

Así es, nos levantamos con informaciones claramente orientadas a favor de la versión oficial del suceso, que no es otra que «El banco no debía haber pagado» «La jefa de administración está involucrada» «No existe intrusión en los servidores de correo» «todo estaba perfecto», pero la realidad no es lo que uno quiere que sea, si no lo que es. Cuando eres víctima de una estafa de estas características pasas por ciertas fases de estado de ánimo, que se reflejan en tus declaraciones personales y en la campaña de desinformación que inicias.

Empiezas con La Negación, negamos lo ocurrido, no nos lo creemos, «como me puede pasar esto», si estaba todo perfecto. Estas estafas llegan de repente y son difíciles de asimilar. Pasamos a La Ira, nos enfadamos con el mundo y pensamos que esto no es justo y empezamos a buscar culpables. Luego pasamos a La Depresión para terminar con La Aceptación y asimilar que ha sido una simple y llana estafa y que nos puede tocar a todos, aunque algunos políticos piensen que no.

Pero ¿qué ha pasado en realidad?, permítanme les remita a un muy buen articulo redactado por Juan Antonio Marrahi donde lo explica con un excelente gráfico, pero, que es una estafa y que es la estafa del ceo.

En al artículo 248 del CP define el tipo como, a los que con ánimo de lucro utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. En su punto 2-a Los que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

El FRAUDE DEL CEO no deja ser un Phishing evolucionado, es decir, una suplantación de identidad. El fraude del CEO tiene como objetivo engañar a empleados que tienen acceso a los recursos económicos para que paguen una factura falsa o haga una transferencia desde la cuenta de la compañía. Y este ciberdelito es cometido por vía informática por expertos Ciberdelincuentes informáticos, siendo catalogada como la ciberestafa de moda.

Como investigador se debe de contemplar todas las posibilidades y así lo estará haciendo la policía, no les quepa duda que estarán investigando, a la jefa de administración, su entorno profesional y personal y hasta alguien/es que ni se imagina que lo están investigando, podemos estar tranquilos, ahora bien, esto es una estafa de libro (en base a la poca información que disponemos) y reitero, lo normal es que con «spyware» incluido del servidor de correo de la EMT o del propio Ayto. Valencia, además, de combinar el engaño informático, con una llamada o varias de apoyo (dicen que con distorsionadores de voz, cosa poco probable, ya que solo el que crea que le reconocerás lo usara, además en la EMT no graban las llamadas entrantes de los directivos, otra Info para desinformar) hasta conseguir su objetivo, la orden de pago. Porque parece ser, que esta Sra. solo hizo una orden de pago, ya que fueron los «malotes» los que usaron a posteriori, esa orden hasta en 8 ocasiones, falsificando firmas y documentos, si esto se confirma, la única duda contra esta señora se evaporaría y menos mal que saltaron las alertas por blanqueo de capitales (operativa hacia paraísos fiscales y patrón inusual) y el banco aviso al DG de la EMT si no, aun estarían haciendo transferencias. Ya para terminar y contemplando esa fase de ira y de negación, lo más profesional hubiera sido suspender de empleo a esta Sra. hasta que acabara la investigación policial y en ningún caso despedirla.

Existe una técnica de investigación que cuando nos encontramos frente a un problema se dice que la explicación más simple es la indicada. Los investigadores usamos esa técnica, llamada navaja de Ockham. Lo que pretende esta técnica es encontrar solución a un problema eliminando todos los elementos innecesarios. Cuando el tipo penal se encuentra y el modus operandi encaja a la perfección…. nada más que añadir Señoría.

PD.: Este tipo de estafas, las sufre el tejido empresarial valenciano desde hace mucho tiempo y concretamente la del ceo, intensamente, desde hace unos meses, insisto, esto pasa todos los días, no es inusual, burda o rocambolesca, es simplemente así.