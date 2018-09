Desde el 36

Estábamos habituados a que se removiera la historia y sus consecuencias desde la guerra civil de 1936, y nos sorprende y extraña esa obsesión cuando han pasado 82 años y las generaciones que sufrieron el drama en directo se avinieron a pasar página, entenderse y seguir adelante sin andar tirándose los trastos de continuo. A menudo, cuando reaparecía cualquier gesto revisionista, pensábamos: acabarán mirando lo de los Reyes Católicos. Era una referencia como otra, por citar una época histórica de relevancia. Pero nos quedamos cortos, muy cortos. Ahora están yendo mucho más atrás los escrutadores empeñados en buscarle tres pies al gato y la gran moda es poner en cuestión que los templos de la Iglesia Católica sean realmente suyos, porque antes fueron otra cosa, sirvieron para otros cultos religiosos, y quizá la inscripción formal de la propiedad pueda ponerse en duda. En especial le han puesto el ojo a la Catedral-Mezquita de Córdoba, incidiendo en la forma en que le fue asignada a la Iglesia por el rey Fernando III ¡en 1236! ¿Será por la terminación de dicho año, tendrán especial fijación por lo del 36? Y hasta ha fallado en esa línea una comisión especialmente creada al efecto, presidida por Federico Mayor Zaragoza, que últimamente se presta a cosas que le restan mérito a su acreditado magisterio anterior. Mira que escarbar hasta el siglo XIII. ¿Por qué no irse más atrás? Bueno, no demos ideas porque igual acaban cuestionando que el levantamiento cristiano que empezó capitaneando don Pelayo en Covadonga fue ilegal, y por consiguiente todo lo que vino después. La invasión de Tariq y Muza del 711 no, eso fue correcto. Aún tendrá razón aquel profesor que puso a rodar por las redes su broma de pedir el derribo del Acueducto romano de Segovia. Visto lo visto, tal barbaridad irónica se queda corta.