CUANDO SE DESCUBRE LO MEJOR DE LOS VECINOS Cap i casal El aluvión de voluntarios para acoger perros del colapsado refugio de Benimàmet constata que aún tenemos esperanza PACO MORENO Valencia Lunes, 19 noviembre 2018, 10:47

Las inundaciones de este fin de semana han atascado el tráfico, derribado árboles y llenado de agua solares en Valencia, pero también han constatado que tenemos esperanza como colectivo, que no está todo perdido. El refugio municipal de perros y gatos en Benimàmet se vio más saturado que de costumbre por la llegada de decenas de animales de Carlet, donde hay otra instalación gemela, y a la llamada de SOS de sus gestores acudió un aluvión de gente, de madrugada y bajo la lluvia. Enormes.

Los perros llegaban en condiciones lamentables, asustados, mojados y después de ser sacados literalmente en volandas, dado que la Guardia Civil impedía el acceso por carretera. Las familias de acogida se han multiplicado y faltaban manos para firmar las autorizaciones temporales. Además, las donaciones empezaron a formar montaña con palés, mantas y sacos de comida. La respuesta, magnífica.

¿De todos? No, se echó en falta una presencia más «proactiva», como se dice ahora, del Ayuntamiento. Pese a que se trata de una instalación municipal, la gestión por parte de una asociación privada no quita para que se hubiera producido un gesto más allá de un mensaje de felicitación en redes sociales de la concejala de Bienestar Animal, Glòria Tello, quien envió a un veterinario para comprobar cómo iba el colapso. No digo que se hubiera plantado en Benimàmet de madrugada para rellenar ella misma los impresos, pero el gobierno municipal ha perdido la oportunidad de demostrar que son animalistas de verdad.

Es una constatación desde 2015 que el tripartito está incómodo con la gestión del refugio y buena muestra de ello es todo lo que aparece en los presupuestos de 2019 para municipalizarlo por completo. Pero ya les digo de salida que el trabajo realizado por los voluntarios no lo harán los funcionarios ni por casualidad. No lo afirmo por despreciar a estos, todo lo contrario, sino porque a ver quién los convence de que hagan algo como lo de este fin de semana, escoba en mano de madrugada para secar los charcos antes de dejar a los animales en los boxes. Si el Consistorio quiere gastarse millones de euros en este tipo de tareas, desgraciadamente habituales los últimos años en Valencia, entonces adelante.

Todavía queda mucho trabajo con los perros de Valencia que vivían en Carlet. Las familias de acogida se han llevado sobre todo a los pequeños, lógico, pero los grandes siguen en las jaulas. Además, la mayor parte de los acuerdos es apenas por unos días, hasta que pase el temporal, ciclogénesis o como se llame lo que nos moja estos días.

Sí que estuvieron, según me cuentan, la concejala del grupo popular Lourdes Bernal, así como la portavoz socialista, Sandra Gómez. La primera para echar una mano y denunciar el caos de encontrarse todos los pasillos ocupados por perros atados, y la segunda sólo para lo primero. Por cierto, me parece un error el apoyo del PSPV y del resto de los grupos que votaron a favor a que Benimàmet sea una entidad local menor. El Ayuntamiento no debe perder competencias en ninguno de sus distritos y pedanías, a no ser claro que todo sea una milonga electoral para buscar votos, lo que me temo por lo que sucedió en el hemiciclo.

De momento se ha avanzado poco en el cuidado de los perros y gatos abandonados, más allá de reformas puntuales en las instalaciones de Benimàmet, que en realidad necesitan una remodelación integral. El proyecto para un nuevo recinto junto a Tavernes Blanques está en mantillas y ya cuenta con la oposición del municipio vecino, mientras que tampoco se sabe nada de la iniciativa de otro metropolitano.

De cara a 2019, la previsión es que algo se haga de cara a la campaña electoral, aunque los tiempos administrativos son distintos a los vecinales y en poco más de un trimestre todo se centrará en gastarse los 18 millones de euros del préstamos que pedirá el Consistorio para obras e intervenciones en los barrios.

Al final, lo que se tenía que haber hecho durante los tres años de mandato anteriores, se pretende conseguir en un esprint final para agradar a los electores. Si es posible, que se acuerde alguien en el gobierno municipal del barrio de la Malvarrosa, en concreto de la plaza Músico Antonio Eiximeno, donde durante varios días los residentes contarán con un enorme lago de agua sucia por el barrio.

El jardín previsto se quedó fuera de los presupuestos participativos por ser demasiado caro, me decía uno de los vecinos. Pues se han cansado de esperar y contemplar un paisaje similar al de Venecia desde sus ventanas, aunque sin góndolas ni palacios, claro.