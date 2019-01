La desconocida

Vi el cartel en el autobús y pensé que era una campaña turística. «Sandra Gómez, la perfecta desconocida». La ciudad ofrecía a los visitantes la imagen de la responsable municipal de turismo para que supieran que, gracias a sus gestiones, su estancia en Valencia podía ser estupenda. Ellos la desconocían por razones obvias, pero, desde la lejanía emocional, notaban la eficacia de su actuación. Parecía todo de una lógica aplastante aunque un tanto rebuscada. Sin embargo, leí que los destinatarios no eran gentes de paso sino los propios habitantes de la ciudad. Los mismos que la están viendo cada día hablando ora de carriles bici, ora de creación de empleo. Los que la acompañan en el lecho del dolor, junto a su perro Pep, tras el percance con otros canes. Quienes la incluyen al citar a concejales aunque solo conozcan las tres G: Grezzi, Gómez y Galiana, por orden de aparición. (Lo de Ribó sería una licencia poética porque lo suyo es más bien mutis por el foro). Gómez es una de las pocas caras que los valencianos son capaces de reconocer más allá del balcón del ayuntamiento en la era postRita. Y resulta que ahora es una «perfecta desconocida», según reza su campaña preelectoral. Si ella es desconocida, ¿qué pasó con los demás? Puros ectoplasmas de quienes no sabemos ni el nombre.

No termino de ver acertada la propuesta con ese mensaje. Si dos de cada tres no saben quién es y no ha perdido oportunidad de salir en los medios, ¿qué saben los valencianos de quienes rigen la ciudad más allá de Reinas Magas y caos circulatorio? Se me podrá decir que precisamente la nueva política es eso, lograr mejoras (sic) sin ejercer protagonismo alguno, pero a la vista de la hiperactividad de Giuseppe Grezzi no parece que sea esa la línea buscada.

Que la 1ª teniente de alcalde y cabeza visible de una de las principales formaciones políticas de la ciudad tenga la necesidad de darse a conocer como si fuera una recién llegada después de cuatro años, o alaba su discreción o censura su inacción. El acompañamiento del adjetivo «perfecta» junto a «desconocida» aún ahonda más en el desconcierto: ya sé que es una frase hecha pero fuera de contexto y sin más imagen que la aludida, hace que destaque demasiado la perfección de ser desconocida. Quizás se esté buscando eso, lanzar la idea de que se puede hacer buena gestión sin buscar protagonismo, pero no parece creíble. Y no lo parece porque no se pone el acento en sus aportaciones sino en una mujer asomándose tras el muro al grito de «eh, hola, estoy aquí». El horizonte actual parece que es dar a conocer a la persona para que la voten, pero tal vez hubiera sido mejor darle la vuelta al enfoque: «¿recuerda usted esta medida? Pues fue obra de Gómez. ¿Y aquella otra? Pues también fue ella». En cambio, ahora mismo, la invitación tiene mal contexto: «¿No sabe a quién votar? Pues recuerde el dicho: más vale malo conocido que bueno por conocer».