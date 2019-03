DESCARGAS ROJAS FABULOSAS

Miren que cuando visito la mascletá antes del disparo intento sacarles toda la información posible a los pirotécnicos. Pero ayer José Ortega Ramón, quien la 'pintó', se guardó un par de ases en la manga, o tres. Ni él ni Eduardo Cunillera, el propietario de Gironina, ni su hijo David, me contaron que habría unos excelentes efectos de relámpagos (flashes) al principio, ni la sorpresa del final (que he desvelado en el título). Sin duda fue el mejor trabajo de esta empresa en la plaza. Tuvo un montón de detalles de nota. Primero, que teniendo traca valenciana inicial, como toca, la dejó quemar hasta el final (que es lo suyo). Luego metió un inicio aéreo de corte tradicional, tranquilo, bien hecho, sin prisas porque este comienzo no pide atosigar. Después se adueñó de la plaza con digitales, de forma ágil, clara y muy meditada. En los movimientos de idas y vueltas por el perímetro, los bellos relámpagos iban en el suelo, primero, y se repicaban después en el mismo orden y con color a juego en volcanes y carcasitas en el aire. La ejecución fue limpia e inteligible. Y marcando finales, que eso luce mucho y hay que saber hacerlo bien, como ayer. Cuando metió fuego aéreo en amarillo y rojo, por toda la plaza, no se esperaba que una columna de humo azul en el norte ascendiera para ser la franja blava de la Senyera. Qué buen gusto en hacer la bandera de esta forma tan curiosa. En tierra el fuego fue muy bien. En la quinta retención amplió el aéreo a toda la plaza. Pero el terremoto se encendió muy tarde (¡qué pena!), fue a la contra (desde Correos, hacia atrás), y demasiado fuerte con tanto ramal de entrada. Llega a ir mecanizado (en orden natural), entrando a tiempo, y clavan la mascletá. El final volvió a ser en cortinadas, todo digitalizado, muy bien resuelto, ágil y coherente. Y, de repente, como culminación de semejante rebombori, empezó a escupir sucesivamente fuego de un rojo intenso, contra las vallas, en el suelo, efectuado con descargas de color (novedosamente, porque no se las recuerdo a nadie aquí), logrando parar luego todo muy bien en tierra y aire con golpe totalmente hermético.