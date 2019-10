El descanso insostenible Arsénico por diversión Un ayuntamiento que ignora a quienes mantienen viva la ciudad como ciudad, no como parque temático, expulsa a los vecinos MARÍA JOSÉ POU Lunes, 7 octubre 2019, 08:55

Esta vez fue por el Nou d'Octubre adelantado. La última, la Virgen de Agosto, la Feria de Julio o San Juan. Lo de menos es la fecha. El patrón se repite una y otra vez en barrios como Russafa con las mismas consecuencias: excusas de festividades para llenar de botellón las calles y convertir un barrio que fue pedanía tranquila en vertedero hediondo de ninis malcriados. Una discomóvil, bendecida por el Ayuntamiento salvapersonas, terminó por machacar al vecindario que aún resiste solo Dios sabe cómo. Pero aquí, la arriba firmante ya ha dicho basta. Es un adiós a 50 años de barrio, en busca del sosiego merecido siquiera sea para dormir ocho horas sin sobresaltos, sin tapones en los oídos, sin la sensación de refugiarme en un búnker mientras las hordas de Atila gritan, rompen papeleras, llenan de cristales las aceras; de orines, los huecos entre coches y de vómitos, las esquinas. No es solo la búsqueda de un entorno civilizado durante los fines de semana, que en Russafa comienzan los miércoles. Es también el hartazgo de unos impuestos mal gestionados que ahora amenazan con atornillarnos más y darnos menos. Me niego a seguir pagando la limpieza de esos cafres consentidos por sus papás, por las autoridades y por una sociedad que no sabe cómo pararlos.

El domingo por la mañana había más personal de limpieza en los aledaños del mercado de Russafa, entorno de la discomóvil, que durante toda la semana. Y algunos vecinos preguntaban a quienes limpiaban y hasta les daban ánimos ante el panorama vandálico que se abría a sus pies y pegaba los zapatos al suelo. Un residente preguntaba cuánto costaba esa limpieza y el operario, prudente, solo decía «mucho, caballero, mucho». Dinero que bien podría desahogar a algunas familias necesitadas de cheque comedor para los críos o centros de día para el abuelo. En lugar de salvar personas, salvamos la vergüenza del inodoro en que se convierte durante unas horas cualquier parque, esquina, garaje o palmera de València. Tierra de las flores, de la luz y del hedor.

Y a esos vecinos, que sueñan con el exilio forzoso, quieren subirles los impuestos, después de «extraviar» muchos miles de euros en Hong Kong sin consecuencia alguna para sus custodios. No sé si Grezzi tirará la toalla pero yo sí. Los contribuyentes merecemos, al menos, un descanso sostenible. No es difícil. Antes que prohibir, hubiera sido mejor controlar, mesurar y evitar la ocasión. Ahora, la norma solo intentará callar bocas conscientes del deterioro de la convivencia en algunas zonas de la ciudad. Es inútil. Abrir las compuertas de un embalse y luego prohibir al agua desbordar los cauces río abajo es incoherente. Pero, además, reparar los daños con el dinero de los afectados es cínico. No son solo los turistas quienes expulsan del barrio a los vecinos. Es también un ayuntamiento que ignora a quienes mantienen viva la ciudad como ciudad, no como parque temático.