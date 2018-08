Cuando nos despedimos antes del verano solemos desear descanso, mucho descanso. El «que te diviertas» es delicado por si nuestro interlocutor no se va de vacaciones, pero un «que descanses» siempre es adecuado. Tanto si se puede permitir un crucero por Australia como si no pasa de la Malvarrosa, desear que la pausa estival sea reparadora es un sueño posible para casi cualquier bolsillo. Y digo 'casi' porque quien se queda en la ciudad, a la imposibilidad de salir, ha de unir el tormento de los ruidos públicos o privados. Desear descanso no es ninguna tontería.

Si hay algo que necesitamos en vacaciones como el respirar es disfrutar, al menos durante unos días, del silencio. Quien puede escaparse a un pueblo del interior lo sabe bien. El silencio nos permite dormir más y mejor; relajarnos, y apreciar el paso del tiempo, un atardecer o un cielo estrellado. Vacaciones es, ante todo, descansar de los ruidos de la ciudad. Lo comprobamos cuando volvemos. Allí quizás no notábamos la diferencia, aunque hubiéramos podido apreciar los trinos de los pájaros al despertar e incluso un gallo desmemoriado que canta a las siete de la tarde. Sin embargo, cuando volvemos a casa, acostumbrados a la mudez del entorno, notamos esas voces de madrugada, el camión del vidrio siempre intempestivo o los martillazos de las obras en el garaje próximo. El mejor deseo para las vacaciones, pues, es que «el sonido más estridente que escuches estos días sea el de un pollo de gorrión». Lo grave es no esforzarnos para hacer de esa excepción estival la norma habitual. Es tan ridículo como sufrir durante cinco días y gozar solo durante los fines de semana. Valencia debería luchar contra la contaminación acústica como si fuera la otra. Al fin y al cabo, también afecta a la calidad de vida y, por tanto, a la salud.