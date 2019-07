En la estación de tren de Murcia hay un letrerito donde pone MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante). La Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante fue una de las grandes compañías ferroviarias españolas desde el siglo XIX, rival de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España (no hay duda de que este es un nombre más bonito). MZA, donde estaban los Rothschild, construyó tanto la estación de Atocha en Madrid como la del Carmen en Murcia. Isabel II inauguró el tramo entre Cartagena y Murcia en 1862, aunque en Murcia no había todavía estación. Montaron un pabellón para que no bajara en un descampado. No consta que luego Isabel II volviera a Madrid en el Falcon. Ahora parece que Murcia está pendiente del eje París-Madrid. Del eje Macron-Rivera. Hay que 'fuck yourself'. Pensábamos que nos gobernaban Soros o los del Club Bilderberg y resulta que nos gobierna un Club Disney de políticos niñatos. Y nosotros, en el descampado.