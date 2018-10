Desayunos indigestos La estética («mirad lo que hago y cómo lo hago») puede afirmar en las redes sociales la ética de la crueldad VICENTE GARRIDO Viernes, 19 octubre 2018, 09:38

Por qué es importante que a uno le vean desayunando mientras asegura que «buenos días amigos, ¡estoy cogiendo fuerzas para un nuevo día!», o algo parecido. Todos los días millones de personas buscan hacer de su acción cotidiana algo compartido por muchos. Lo puedo entender, por supuesto. En ocasiones he enviado un tuit para decir que estoy con tal persona o en algún lugar, si bien procuro limitar mis mensajes a dar información acerca de mis actividades culturales o las de otros, o bien acerca de opiniones sobre libros u otros asuntos que considero de interés. Tampoco es un gran misterio el caso de los que ostentan el estatus de influencers, ya que utilizan las redes sociales como un gran escaparate, son vendedores en un mercado global.

En el acto de enviar una foto en Instagram o en otra red social hay tanto una afirmación de la identidad («este soy yo y existo en este mundo») como de acompañamiento: «Espero que me digáis lo que hacéis vosotros, estamos conectados». La sociedad actual no deja mucho tiempo para establecer lazos duraderos, no presta el tiempo necesario para un conocimiento profundo, y a todos nos gusta que nos aprecien. «¡Qué buena pinta, que pases un día genial!» como respuesta a nuestra foto del desayuno, es un modo de ver que hay alguien ahí fuera que te reconoce como persona única y te valora, al menos en el ciberespacio, y tampoco significa necesariamente que no haya nadie real que lo haga.

Pero ese reconocimiento -al que no veo ningún mal, salvo en aquellas personas que lo precisen porque su vida está vacía y les obstaculicen la búsqueda de encuentros reales- tiene su lado oscuro: vivir en la sociedad del instante, donde todo ha de ser fotografiado o grabado en el smartphone puede ser un motivo añadido o incluso sustancial en aquellos que precisen de apuntalar su identidad por medio de la violencia o el abuso. En la grabación que se difunde de alguien que conduce a 220 km/h está claro el mensaje de que "»oy un conductor tan increíble y cojonudo que quiero que veáis de lo que soy capaz».

La sociedad digital crea un cauce alternativo de identidad: uno 'es' en la medida en que 'es visto'. De ahí se sigue que la estética de la foto o la grabación pasa a ser un elemento esencial de cómo se presenta esa identidad, puesto que no sólo importa lo que hace, sino cómo se muestra ante la audiencia. El sujeto, de este modo, crea una nueva identidad a través del relato que va construyendo mediante sus fotos, mensajes y grabaciones. Un pervertido se verá impulsado por la perspectiva de afirmar su crueldad ante los que admiran su 'hazaña'. La estética («mirad lo que hago y cómo lo hago») puede a-firmar en las redes sociales la ética de la crueldad. Para algunos, la red social es una autopista donde difundir el mal mediante la estética visual instantánea.