Un desagradable lío El autor reflexiona sobre la progresiva degeneración de la vida política española y los riesgos que conlleva para la estabilidad de la democracia EDUARDO BENLLOCH GARCÍA Domingo, 11 noviembre 2018, 10:26

Hace poco más de un año el prestigioso columnista Javier Marías reflexionaba sobre la situación española en aquel momento y concluía lo siguiente: «Va siendo hora de que los españoles se den cuenta de que la democracia que tenemos desde hace cuarenta años está amenazada por demasiados flancos». (El País, septiembre 2017). Desde entonces han pasado más de cuatrocientos días y las cosas no han hecho si no empeorar. Se puede discutir si en la dura realidad la democracia española, el régimen democrático constitucional del que nos dotamos hace 4 décadas está siendo amenazada por los flancos o desde el interior, pero no hay duda de que está siendo socavada en sus bases fundacionales.

Nos dimos, con un extraordinario consenso, una Constitución que pretendía ser fuerte y duradera, basada en la asunción de que los horrores de la guerra civil y de una larga dictadura no debían ser motivo de disputa política, que no había que olvidar lo pasado pero que había que construir unas nuevas relaciones sociales y políticas no sobre ellos sino a pesar de ellos. No había en la Transición un espíritu de olvido sin más, si no de perdón y tolerancia que evitara el revanchismo.

La elaboración de la norma constitucional fue difícil, no lineal en absoluto, ni siempre límpida. No podía serlo habiendo de fondo el pasado que había y un presente sembrado, en aquel momento, de brotes nacionalistas, golpismo y violencia terrorista. Se consiguió con cesiones que a lo largo de los años y por razones políticas partidistas se han ido aumentando de forma exponencial. Lo que se pensó como una descentralización del poder ha sido la fuente original de la situación actual, alentada por un necio regreso al revanchismo en los últimos años, una corrupción sistémica y una crisis socioeconómica que ha golpeado duramente la prosperidad que se había alcanzado con la paz constitucional. Fue un buen acuerdo de Estado, no perfecto evidentemente, pero sí bueno y útil. Muy útil.

Desde dentro del sistema, poco a poco, se ha ido amenazando y socavando el mismo. No por los flancos, aunque lo parezca por venir las más aparentes amenazas desde la periferia, y mucho menos en los últimos tiempos en las que las amenazas están instaladas en el mismo corazón orgánico del Estado. Para nuestra desgracia se ha perdido, consciente o inconscientemente, el consenso constitucional y se ha sustituido por el más puro y duro oportunismo partidista, con la utilización inane del guerracivilismo como argumento político al que sacarle rendimiento electoral.

Ya no disponemos de consenso para nada. Ni siquiera para apuntalar la defensa del propio Estado de Derecho en el que estamos instalados con clara conciencia de la necesidad de reformarlo y mejorarlo. La voladura del andamiaje constitucional no beneficiará a nadie y presupone un salto al vacío que nadie puede asegurar hacia dónde lleva, aunque desde algunas fuerzas políticas indisimuladamente traten de llevarlo hacia un caudillaje de signo contrario al que tuvimos.

Las nada ocultas maniobras para condicionar el poder judicial, aunque verbalmente se nieguen, no van precisamente en la dirección del escrupuloso cumplimiento de la separación de poderes de nuestro Estado de Derecho. Chesterton señalaba: «podemos ser guiados por la perspicacia o la presencia de ánimo de un regidor, o por la igualdad y la evidente justicia de una regla; pero tenemos que tener una cosa o la otra, o no seremos una nación, sino un desagradable lío» ('Lo que está mal en el mundo', 1910).

Hoy estamos en ese punto. Hemos renunciado conscientemente y bien a gusto a tener un regidor, pero no estamos respetando la igualdad y la justicia de una regla. En nuestra España no se cumplen las reglas -ni las más altas leyes- desde hace tiempo y cada vez con mayor evidencia e intensidad sin que pase nada, sin que se responda por ello o en el mejor de los casos cuando se responde se hace con tanto retraso que en ocasiones el delito ha prescrito y el delincuente sale sin mermas.

Hoy estamos en ese punto en el que el uso de la fuerza ya no es exclusivo del Estado, en el que los servidores del estado pueden ser agredidos y vilipendiados por masas exaltadas o por vulgares contrabandistas y narcotraficantes, que la inocencia de los niños puede ser manipulada por sus educadores (?), que incluso desde las propias instituciones del Estado se anima a las masas a levantarse o manifestarse contra él y a que unas Instituciones del estado amenacen a otras con represalias políticas o económicas.

Hoy estamos en ese punto en el que nuestros altos representantes, con una inconsistencia cuasi patológica, dicen una cosa y se desdicen de ella casi simultáneamente sin ningún rubor, buscan argumentos retorciendo los significados de las palabras con el ánimo solapado de engañar a la mayoría y sólo con el objetivo de una renta partidista (en el mejor de los casos).

Hoy estamos en ese punto en el que se socava la autoridad de los que tienen que aplicar las leyes, unas veces desde otras instituciones ajenas a la Magistratura, otras por algunos miembros de la misma que se acercan peligrosamente, pero con plena conciencia, hacia las cloacas del Estado e incluso otras - como la reciente dada a conocer - cuando un Alto Tribunal se rectifica a sí mismo y otro poder del Estado lo rectifique a continuación, como ya se ha anunciado.

Hoy estamos en ese punto en el que, como recomendaba recientemente Cesar Antonio Molina, debemos «renunciar a las rencillas y salvar lo mucho y bueno que hemos construido» (El Mundo, 17/10/18) si no queremos acabar perdiendo lo mucho que hemos atesorado durante estos 40 años y sumergirnos, sin más y por decirlo suavemente, en un desagradable lío. Sin regidor, ni igualdad ni respeto a la Justicia, vamos por una pendiente que conduce al desagradable lío al que aludía Chesterton, que también nos recordaba que «no solo estamos todos en el mismo barco, sino que estamos todos mareados» (ibid).