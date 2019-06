Derechos y condenas La sentencia no va a hacer que alguien dispuesto a violar deje de hacerlo porque le caigan unos años más VICENTE GARRIDO Viernes, 28 junio 2019, 09:30

A consecuencia del fallo del Tribunal Supremo con respecto al caso de la Manada hubo en general una opinión de júbilo: el abuso sexual dejó paso al dictamen de violación, y muchas entrevistadas señalaron los numerosos beneficios que se iban a derivar de tal sentencia para las mujeres. Algunas de esas declaraciones me llamaron la atención. Una psicóloga que atiende en un servicio de víctimas de violencia sexual dijo que «no sé si a las víctimas les dará sensación de seguridad. Pero puede que a los agresores, a quienes estén pensando en salir esta noche a ver qué pillan, les haga pensárselo un poquito más».

Por otra parte, una chica cordobesa, que manifestó que no salía por miedo cuando tenía 15 años por el impacto que le produjo esta agresión múltiple, dio a entender que ahora podría salir con más seguridad. Y Amelia Valcárcel, integrante del Consejo de Estado, saludó la sentencia como un apoyo a la libertad de las mujeres. Todas estas declaraciones creo que confunden dos temas bien distintos. El primero es si es más justo calificar de violación los hechos protagonizados por estos delincuentes, un asunto jurídico y moral. La ley penal va a modificarse para que no vuelva a surgir la polémica acerca de su interpretación, y que este tipo de acciones se castigue de acuerdo al daño perpetrado en la víctima. Ya me pronuncié en este lugar al respecto, señalando que a mi juicio sí se había producido una violación en términos reales, sin entrar en el debate jurídico.

Pero otra cuestión bien diferente es si pasar de castigar un delito sexual de los 9 a los 15 años servirá para ofrecer una mayor seguridad a las mujeres; en otras palabras, si va a evitar que ahora los potenciales agresores «se lo vayan a pensar un poquito más» o, citando a la señora Valcárcel, si ahora las mujeres han ganado en libertad. Aquí aparece, una vez más, la extendida creencia consistente en pensar que las leyes previenen en todos los casos los delitos; contrariamente, sabemos desde hace tiempo que en los delitos de violencia el efecto intimidatorio de las penas es mínimo. Ese es uno de los argumentos que esgrimen los que se oponen a la pena permanente revisable: que no va a servir para que los futuros asesinos de los crímenes que contempla esa pena se abstengan de cometer el hecho punible. Y tienen razón: esta controvertida pena cumplirá otros fines, pero no el de la prevención. Esto mismo se puede aplicar a la sentencia de La Manada: satisfará con una mayor justicia a las víctimas, pero no va a hacer que alguien dispuesto a violar deje de hacerlo porque le caigan unos años más. Los agresores no se detienen ante el derecho que asiste a sus víctimas. Comprender esto es fundamental: la mayor libertad solo se obtiene cuando disminuye el número de potenciales delincuentes dispuestos a cercenarla. Eso no está al alcance del código penal.