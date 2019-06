El derecho a pedir y la obligación de dar

En un país, digo de España, donde no es posible determinar el monto total de subsidios que se reparte porque «no hay una única fuente ni existe un concepto único de subvención», según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; donde se calcula que se dan unos 30.000 millones en viáticos, pero sólo 14.000 millones de ellos están registrados en la base nacional de datos de subvenciones; donde, por tanto, «unas entidades desconocen lo que hacen otras»; donde no se evalúa la eficacia y la eficiencia de este descomunal reparto y, para terminarlo de arreglar, no se exigen responsabilidades sobre los resultados, mediante las correspondientes sanciones y reintegros. En un país así, digo, da un poco de reparo emprenderla con la Agrupación Local de Circo, Variedades y Folklores por reclamar que le aumenten la ración. Mas no el suficiente como para pasar por alto el despropósito. Porque una cosa es que los teatreros conozcan todos estos extremos y quieran aprovecharse de que la Comunidad Valenciana figura entre las que peor adjudican este tipo de complementos para incrementar su cuota en el festín. Y otra, muy distinta, que los exija como si tuviera derecho a ellos. Los 250.000 € que vendrán a pedirle al Ayuntamiento de Valencia las 14 empresas teatrales firmantes del manifiesto «¡¡¡Ya está bien!!!», suscrito por con el triple de signos de admiración, no son nada, ciertamente, comparados con los 30.000 millones antes mencionados. Un grano de anís. El chocolate del loro, que dicen los que no han tenido nunca a un loro ni de vecino, como yo, ya que de lo contrario se iban a enterar al entrar y salir de casa de lo que come un animalito de estos. Una cochinada que a muy duras penas compensa el placer de ver bajar a su dueña alguna vez con el pajarraco al hombro como si fuera Long John Silver. Volviendo al escrito de marras, la patronal teatral tiene razón cuando critica la competencia desleal que le hacen los teatros públicos tanto en la contratación de compañías como en el alquiler de los escenarios; cuando califica de inoperante y encarecedora, como hice yo en su día, la paralización del concurso de gestión de El Musical llevada a cabo por la anterior concejala, y cuando reclama algo tan sencillo y económico como que la programación teatral privada figure en los distintos tablones de anuncios que están al alcance del consistorio.

Yerra, en cambio, cuando amenaza con males eternos a la corporación municipal si las ayudas no llegan «a todas las salas que estén en condiciones de solicitarlas» por la sencilla razón de que no tienen por qué llegar. Y roza lo penalmente perseguible de oficio al declararse «harta» de que los establecimientos deban cumplir estrictamente los requisitos necesarios para la obtención de la licencia de actividad habida cuenta que «la realidad profesional» será la que será. Un peligro, en algún caso. Pero la Administración no puede hacer la vista gorda en cuestión de seguridad.