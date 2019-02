Fue Montano quien señaló el parecido de Juan Marín con Joe Rígoli. A lo mejor hoy es Sánchez quien decide parecerse al cómico argentino, cuya frase más conocida era «Yo sigo». A lo mejor nos viene con la sorpresa de una fecha por dentro. Elecciones para combatir lo que Irene Montero llama «los trillizos reaccionarios» y la ministra Delgado «la derecha trifálica». Se lo dijo ayer a Pepa Bueno cuando esta apuntó que algo no habría hecho bien el Gobierno. Salió con falta de explicaciones o «exceso de manipulación de la derecha trifálica». Lo explicó: «Hay mucha testosterona en esa fotografía de la Plaza de Colón». También sería trifálica la foto de las Azores. Me parece muy bien criticar los falos, o rebanarlos, como Lorena Bobbit, cuyo documental se estrena hoy en Amazon (poco escándalo, que se lo reimplantaron). Pero no te vayas a comer con uno a la Manduca de Azagra. ¿O los jueces no son fálicos? Además de poder ser prevaricadores.