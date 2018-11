EL DEPORTE DE ÉLITE ES DEVASTADOR Phelps ha explicado que odiaba ser lo que era, pero no es el primero ni será el último que sufre por la competición FERNANDO MIÑANA Domingo, 11 noviembre 2018, 10:26

Hace unos días leía un artículo que había escrito Manu Ginóbili -una leyenda del baloncesto que ha ganado la Euroliga, la NBA y los Juegos Olímpicos- en el periódico 'La Nación', de Argentina, y empezaba así: «Estoy bárbaro, disfruto de mi tiempo en familia. Me pongo a jugar al tenis y no le paso ni cerca a una pelota de básquet. Me gusta esta flexibilidad de horarios».

Me chocó ese espontáneo brote de felicidad, la verdad. Debería ser lo lógico en un tipo que lo ha ganado todo en el baloncesto, que es una leyenda en Argentina y en medio mundo, y que tiene mucha vida por delante para disfrutar de una vida apacible gracias a sus éxitos deportivos y una trayectoria especialmente larga. Pero no. La salida del deporte profesional suele dejar sus secuelas. Y algunas son muy ásperas.

Días después, Michael Phelps, quién sabe si el mejor deportista olímpico de la historia, al menos sí el más laureado con sus 28 medallas, 23 de ellas de oro, se presentó a una entrevista con Kevin Love, la estrella de la NBA que presenta un espacio televisivo llamado 'Charlas de vestuario', vestido informal, delgado como un alambre y la cara llamativamente afilada. Se sentó y, de golpe, se abrió en canal. «Vivía en una burbuja, me prepararon para ser este atleta y llegué a un punto en el que no quería serlo. Sentí ganas de no seguir viviendo. Estuve cuatro días encerrado en mi habitación hasta que me di cuenta de que hay otras respuestas afuera», vomitó el exnadador después de la primera pregunta.

Una declaración que no es cotidiana, pero tampoco una rareza. En cuanto la escuché me acordé de tantos y tantos deportistas que, durante sus carreras, sufrieron hasta el punto de no poder soportarlo.

Ya hace mucho años que constaté que el deporte es salud, pero también que el deporte de élite es devastador para el cuerpo -si no llevas tu físico por encima de sus límites es imposible averiguar dónde está tu techo- y la mente porque la competición, y en determinados entornos más aún, es una obsesión por ganar, por ser el mejor.

En los deportes de equipo es más sencillo repartir la carga, aunque las grandes estrellas, los machos alfa, sienten a fuego esa necesidad de ser infalibles. Andrés Iniesta se vio una temporada superado por la ansiedad. Y era Iniesta, un jugador con pies de seda, admirado por su comportamiento y autor del gol más importante de nuestro fútbol.

Otro cantar son los porteros, que sí, que forman parte del equipo, pero que, en realidad, viven una situación diferente a la de los otros diez. Son muchos los que han sentido la soledad de ser el último bastión del equipo, como contó Valdés en su día. O el caso estremecedor de Robert Enke. El guardameta se suicidó -ayer se cumplieron nueve años del día que se tiró a las vías del tren- después de una vida deportiva angustiosa. Y todo empezó, ironías de la vida, cuando se convirtió en el suplente de Víctor Valdés en el Barça.

Un día, en un partido de la Copa del Rey ante el Novelda, encajó tres goles y el Barça fue eliminado. Además del dolor personal por recibir tres tantos, le desgarró verse tan solo, sin apoyo y hasta con compañeros como Frank de Boer criticándole ante los periodistas. Qué duro.

Pero si es complejo en un deporte de equipo, qué decir de un deporte individual. Porque lo de Phelps ya lo sufrió otro superdotado como Ian Thorpe, el nadador australiano que llegó a estar ingresado por depresión. O Rafa Muñoz, uno de los mayores talentos que ha dado la natación española y que intentó suicidarse en dos ocasiones.

Un día hablaba con mi amigo Juan Pérez Ortiz, que gestiona la página especializada Natacción, sobre la dureza de deportes como el atletismo y la natación. Y él, que conoce mejor el deporte de la piscina, trataba de explicarme la tortura que significa tirarse horas y más horas, casi todos los días, entrenando sin ver poco más que las baldosas del fondo de la piscina. Para volverse loco.

Y a todo eso hay que sumarle la presión social. La gente mide el éxito de un deporte por el número de medallas. No hay más matices. En realidad la vida ya es una competición. La hija de uno de mis amigos me contaba, orgullosa, que iba a ser la primera de su clase en recibir el carnet de boli porque ya escribía perfectamente con bolígrafo. Y recalcaba el mérito de ser la primera. Así que imagínense lo que sucede con una raqueta o un palo de golf en la mano...