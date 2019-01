TODO DEPENDE DEL CÓMO Lunes, 21 enero 2019, 09:04

Muchas veces no nos damos cuenta de que para dar respuesta a las necesidades de los más pobres no solamente basta con 'dar', sino que además hay que 'escuchar' y 'acoger'. El aislamiento y la indiferencia son uno de los sentimientos más dolorosos para una persona. La indiferencia hacia el prójimo y hacia el hermano que sufre es, a día de hoy, una tentación real para nuestro mundo, para nuestras vidas. Corremos el riesgo de pensar que lo que le pase al vecino no me ha de importar e, incluso, de no darnos cuenta de que nuestras acciones pueden afectar a otras personas tanto para bien como para mal.

Ante esto, toda persona está llamada para de alguna u otra forma dar respuesta a las realidades de sufrimiento que existen a nuestro alrededor y a vivir con actitudes que eviten que seamos nosotros mismos los generadores de ese sufrimiento. La sencillez, la humildad, el respeto, la empatía, el compromiso o la justicia son virtudes que nos ayudarán a hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

Necesitamos para ello renovarnos, cambiar profundamente para no ser indiferentes al dolor y para no cerrarnos en nosotros mismos. Estamos llamados a dar pasos decididos, a cruzar el umbral del individualismo y de la comodidad. No debemos quedarnos replegados en nosotros mismos, sino salir al encuentro del otro mostrando con gestos lo que el Amor nunca puede callar, fortaleciendo nuestros corazones.

Por ello, además de dar respuesta inmediata y contundente a las necesidades materiales de los más débiles, tenemos que asumir que es responsabilidad de nuestra sociedad la tarea de devolver a la persona la vivencia de que para alguien todavía cuenta, de que lo que le ocurra en su vida importa a otros, de que no está sólo en su dolor, de que hay alguien que va a estar ahí para acompañarle y ayudarle a superar los obstáculos y dificultades de su vida. Con nuestro ejemplo y actitud debemos dar respuesta a los demás al igual que debemos generar formas de ser, de hacer y de vivir que generen justicia y esperanza. En definitiva, casi todo en esta vida depende del cómo y el cómo , sólo depende de nosotros.