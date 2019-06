Demonizaciones interesadas Ni Ciudadanos ni el PSOE son unos mártires de la democracia, dispuestos a perder el poder antes que renunciar a sus principios CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 5 junio 2019, 08:13

Vaya por delante que, en democracia, las diferencias ideológicas y programáticas entre los partidos encarnan la esencia misma de la política. El PP no es Ciudadanos, ni Ciudadanos el PSOE, y mal nos iría a todos si no fuéramos capaces de detectar discrepancias de ningún tipo entre ellos. Y vaya por delante también que, en democracia, las afinidades ideológicas y programáticas son exactamente igual de lógicas: mal nos iría a todos si entre los partidos no hubieran al menos unos cuantos puntos de vista comunes en el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de nuestro país.

Pero lo que Ciudadanos y el Partido Socialista están tratando de hacer respecto de Vox -Podemos, a lo que parece, tiene ya bastante con lamerse sus heridas- rebasa con mucho los límites de este razonable juego de coincidencias y discrepancias que constituye la esencia de la democracia. Y es que lo que uno y otro pretenden no es tanto la imposición de sus respectivas agendas sobre la de quienes ciertamente poseen una representatividad mucho menor, sino la radical, apriorística, y antidemocrática exclusión de una fuerza política de un debate en el que todos los demás son en cambio bienvenidos. Una exclusión radical, porque se halla enderezada al objetivo confeso de su total marginación institucional; apriorística, porque se sustenta en un juicio previo -esto es: en un pre-juicio-, y no posterior, a la exposición por parte de Vox de cuáles vayan a ser en cada caso sus reivindicaciones; y antidemocrática, porque implica la negación del derecho de sus electores a ser no ya tenidos en cuenta, sino incluso escuchados.

Pero sobre todo constituye una exclusión llamativamente beneficiosa para sus respectivos intereses estratégicos. Sustentada en dramáticas -aunque a estas alturas algo tardías- apelaciones a defender la democracia y cortar el paso a la ultraderecha, impidiendo que pueda condicionar la ejecutoria de futuros gobiernos, el hecho es que la pretensión de excluir a Vox de las mesas en las que se negocien estos pactos beneficia escandalosamente los intereses a corto plazo tanto del PSOE, que podría merced a esa exclusión rebañar algunas mayorías y ahondar en la crisis del PP, como de Ciudadanos, para quienes no parece plantear problema ético alguno repartirse entre dos un gobierno sustentando en el voto de tres.

Y es precisamente esto lo que me escama: ni Ciudadanos ni el PSOE son aquí unos mártires de la democracia, dispuestos a perder el poder antes que renunciar a sus principios; sino un par de fariseos, que mientras se niegan a estrechar manos impuras, sacan cuentas del rédito político que ello les va a proporcionar. Y es que cuando la apelación a los principios más elevados no entraña sacrificio alguno sino que, al contrario, coincide milimétricamente con la defensa de los intereses más egoístas, resulta legítimo preguntarse si no será acaso que aquélla disimule ésta, y ésta oriente a aquélla.