LA NIT DELS SOMNIS

Piensen por un instante que es lo primero que les ha pasado por la cabeza al levantarse esta mañana. Si no son del Valencia nada especial, claro. Pero pensemos en blanquinegro. Suena el despertador. Hoy suena diferente. Suena a noches de liga. Suena a Málaga y Sevilla. Suena a grandes noches europeas. A Goteborg. A goles de Mista y Vicente. A Baraja ante el Espanyol. A Fabián y Fabio Aurelio en la Rosaleda. Abres los ojos. Y, como si la cara de tu ser más querido fuera lo primero que ves a tu lado, sonríes. Es un acto inconsciente. Ni siquiera te das cuenta pero eres feliz. Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día.

Once años es demasiado tiempo para casi todo. El Valencia es un club centenario cuyos seguidores nacieron con unos colores que no viven en la opulencia. Sin el poder de los dos grandes pero el espíritu de un gigante. Que fácil es caer en Madrid o Barça, acostumbrados a jugar finales y campeonar por decreto. Por decreto ley del fútbol, por el del presupuesto o el del favor arbitral. Siempre fue así. Todos lo sabemos. Lo difícil es pelear contra ellos. Sufrir, llorar y perder más que ganar. Y ya son once años con grandeza en el corazón pero sin reflejo en las vitrinas.

Hoy es noche de copas. Aun recuerdo la del Calderón. Quizá el partido más bonito que narré jamás. Quizá también porque París y Milán acabaron mal. Muy mal. Aquella final ante el Getafe vino precedida de una semi ante el Barça que nadie olvida. Con la vuelta también en Mestalla. También con empate. Pero ni siquiera aquel día la final pareció tan cerca como hoy. Ni hacía tanto tiempo que el Valencia había sido el mejor en un último partido. La época gloriosa del doblete estaba todavía en la memoria colectiva.

Hoy todo aquello está muy lejos. Es por eso que un valencianista hoy no se despierta igual. No respira igual. Va a trabajar con otro ánimo y no para de mirar la hora. Porque todo el mundo sabe que ha llegado la hora. Ha vuelto el tiempo del último partido. Hoy Mestalla reventará. En la Avenida de Suecia, en cada uno de sus asientos pero también en cada rincón de la ciudad. En las casas y los coches. Con la tele o la radio. No pasa nada si tienes miedo. Quién no lo tiene al borde del precipicio. La gloria o la nada se topan cara a cara en un terreno de juego. Solo hay que trasladar ese miedo al rival. Que también sueña con pasar. Que también teme caer. La diferencia es que el terreno no es neutral. Es tu casa. Tu estadio. Tu afición y tu escudo. Lo que cualquiera querría para tocar sus sueños. Ahora no te frotes los ojos. Es real. El Valencia está a noventa minutos de otra final y tú estás a hora y media de volver a llorar de alegría. Como muchas veces soñaste despierto. Esta vez de verdad.