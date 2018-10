Com a delinqüents

El passat dia 9, l'Ajuntament de Valéncia tractà a l'entitat cultural Lo Rat Penat com a verdaders delinqüents, obstaculisant-los per tal de que celebraren com tots els anys l'homenage a Francesc de Vinatea. La Real Senyera de Lo Rat Penat després de presidir el solemne Te Deum en la Catedral de Valéncia, acodix tots els anys a depositar una corona de llorer a l'héroe valencià, enguany per a poder aplegar al seu monument que s'erigix en la plaça de l'Ajuntament la policia local desvià a la comitiva per l'acera, sense ninguna protecció per a obrir pas, de tal manera que la Real Senyera s'enganchava en les branques dels arbres i també anava esquivant a les persones que allí se concentraven, causant tan gran desorde que la Senyera, la comitiva i la banda de música se dispersaren totalment, resultant impossible reunir a tots per tal d'interpretar l'himne valencià.

Quan esperaven a tornar a la normalitat, el catalaniste Ribó tenia preparada una atra de les seues, havia fet un corral en tanques metàliques per a tancar als socis de l'entitat com a borregos i sent custodiats per policies per tal de que no s'incorporaren a la comitiva oficial, fins que passats aproximadament deu minuts donaren l'orde al pastor que els obrigué deixant-los passar.

Sempre Lo Rat Penat se situa baix del balcó per a rebre en tots els honors a la Real Senyera, pero Ribó tenia preparada una atra sorpresa ya que dos policies locals tancaren el pas a esta entitat impedint situar-se front al balcó. Li recorde a l'alcalde catalaniste Ribó i als seus 'palmeros' que fon Lo Rat Penat qui en 1922 recuperà esta processó i en 1923 convidà a l'Ajuntament a participar i fer-la oberta a tot el poble.

Sr. Ribó i Sra. Oltra més mentires no. El poble els ho digué al seu pas: estan sembrant un pancatalanisme que els valencians no volem.