Dejen a Franco y pónganse a trabajar

No nota usted una pasmosa tranquilidad política tras meses de campaña electoral? Una vez conseguidos los votos, los políticos se afanan por ver cómo se reparten las sillas y el pastel. Nos han dejado tranquilos, ya no visitan pedanías ni hacen la calle pidiendo el voto. Todas las estrategias y conspiraciones para llevarnos al huerto quedan en agua de borrajas como aquella del dictador, que ahora es de nuevo actualidad. Anda que no le dio vueltas el Gobierno de España a la exhumación de Franco para que al final, como era de prever, quede suspendida tras la decisión unánime del Tribunal Supremo. La exhumación en cuestión iba a ser el día 10 de junio a las 10 horas. Sánchez nos mantuvo entretenidos ocupando innumerables programas de televisión, así como espacios en radio y prensa. La polémica estaba servida: Franco para arriba, Franco para abajo e imágenes de fachas incondicionales a las puertas del Valle de los Caídos. Pan y circo, todos entretenidos. Pero una vez celebrados todos los posibles modelos electorales (generales, municipales, autonómicas y europeas), Franco ya no interesa al Gobierno. O por lo menos hasta que no tenga la necesidad de sacarlo de la tumba para volver a polemizar y crear una cortina de humo que esconda la crisis del ejecutivo. ¿Era de verdad necesario abrir esa herida y crear otro punto de crispación? Para el Gobierno, sí. Ahora es tiempo de recursos. Meten de nuevo a Franco en la nevera para volver a sacarlo en unos meses a la espera de la decisión final. Ciertamente calculan muy bien, controlan a los principales medios de comunicación y el ciudadano por lo general compra la mercancía fácil.

Insisto en que son días de pasmosa y aparente tranquilidad política y casi consigo mi objetivo de no escribir nada sobre ello. Me había propuesto desengrasar políticamente esta columna tras el reciente atracón electoral. Fíjense, por fin tratamos noticias que no hablan de pactos durante las 24 horas del día. Sin ir más lejos tenemos hasta 19 Premios Nobel que se dan cita en los Premios Rei Jaume I en Valencia, nos enteramos del supuesto amaño en el fútbol español o nos oxigenamos con las pruebas de acceso a la Universidad que dan protagonismo a nuestros jóvenes.

Y es que hoy todos nuestros políticos son cargos en funciones, a la espera de ver quién renueva su responsabilidad en el puesto para comenzar a gestionar. Sin gobierno la vida no funciona, sin gobierno la gente se mantiene a la espera y sin gobierno el mercado económico se frena. Tan necesario es, como ganas tiene el ciudadano de que se constituyan tanto los gobiernos municipales como el autonómico para crear una dinámica de trabajo, que por lo menos nos dure cuatro años más. Luego lo harán mejor o peor, pero por favor que se pongan ya a trabajar.