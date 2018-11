DEJAD MORIR A LAS SERIES EN PAZ

Deberían dejar morir en paz a las series. Esta es una máxima que cadenas y productoras tendrían que repetirse constantemente, sobre todo cuando tienen la tentación de alargar algún título agonizante o si piensan en resucitar otro. No suele salir bien en un 95% de las ocasiones, así que no merece la pena ese esfuerzo. Ni ese menosprecio a los seguidores.

Si uno piensa en una serie que haya pululado, tristemente, al borde del fallecimiento el mejor ejemplo siempre es 'Dexter'. Pocas producciones fueron empeorando peor a medida de que pasaban las temporadas. Mira que estaban casos anteriores como 'Nip/Tuck' o 'Weeds', que no supieron retirarse a tiempo, pero lo del forense psicópata de Miami resultó sangrante. Nunca mejor dicho. El personaje interpretado por el actor Michael C. Hall es uno de los más potentes antihéroes que hemos podido ver en los últimos años. Con multitud de matices y complejidades, Dexter se debatía entre el bien y el mal y lograba conquistar a la audiencia. El culmen de la producción llegó en la cuarta temporada cuando encontró un rival de altura (Trinity) y sufrió un duro revés (no lo desvelaré por si queda alguien que aún no haya visto la serie). Lo sensato hubiese sido emitir una nueva tanda de capítulos y echar el cierre. Pero no. La cadena la alargó cuatro años más y aquello se fue desvirtuando a marchas forzadas hasta toparse con un desenlace impropio de un título que había sido mayúsculo anteriormente.

Ahora el protagonista ha medio abierto la puerta a una posible continuación en una entrevista donde le hablan de aquel trabajo. «Algunas preguntas quedaron sin respuesta», afirma. Querido Michael C. Hall, a nadie le interesan esas respuestas, así que ahorrároslas. Invertid vuestro tiempo y dinero en nuevos proyectos, que sean tan excelentes como en su día lo fue 'Dexter'. Eso sí, soltarlos a tiempo, permitidles que fallezcan cuando les toca. No volváis a darnos un disgusto. Que algunos seguidores todavía estamos recuperándonos de la impresión de contemplar el cadáver moribundo de aquella serie dando vueltas por nuestra pantalla.