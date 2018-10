El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha asumido que la rectificación sobre la marcha del Alto Tribunal, en el asunto de quién debe pagar el impuesto al formalizar una hipoteca, ha ocasionado un deterioro de la confianza y una pérdida reputacional. También ha dicho que lo que hay que hacer es «aprender de lo que no se ha hecho bien para que no vuelva a ocurrir en el futuro, y volver a recuperar la confianza de toda la sociedad española». Muy esperanzador, pero para muchos, al margen de tener o no hipotecas, la sucesión de sentenciar una cosa, luego la contraria y después dejarla en suspenso hasta nuevo estudio y decisión, supone algo más que apreciar un daño reputacional y se incrusta directamente en el terreno de la desilusión, de notar cierto vacío, como sentirse defraudados, también confusos, inquietos, hasta algo asustados. Más aún si todo queda confiado a aprender de los errores. Porque es el Tribunal Supremo, caray, y si falla hasta el Supremo en dejar las cosas ciertas y aseguradas, ¿a qué nos acogemos?, ¿quiénes estarán ahí para protegernos en última instancia de los abusos o desaciertos de otros? Ya sabemos que la imagen de la Justicia es una señora con los ojos tapados que maneja una balanza, por lo que es fácil entender que el fiel se puede decantar hacia un lado o el contrario, sobre todo en situaciones en las que es difícil concretar ambigüedades, pero claro, si encima nos encontramos con que el controvertido episodio del Supremo es definido por su presdidente como una «deficiente gestión», todavía se acrecienta más nuestra incertidumbre, porque creíamos que del Supremo, más que gestiones, emanaban sentencias, y menos deficientes. Y a todo esto, sabemos que los impuestos los paga siempre el último de la cadena, el ciudadano. Si hay pasos intermedios ya se los repercutirán, por descontado.