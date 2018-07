La defensa del exportero Iglesias

La defensa de Julio Iglesias está entorpeciendo la tramitación de la demanda de paternidad que interpuso contra él un valenciano igual que retrasó su testificación en la investigación abierta por los presuntos delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos cometidos por el IVEX al abonarle sus servicios como embajador canoro de la Comunidad Valenciana: Alegando que no es de aquí ni es de allá. Y dejando correr el tiempo. El instructor del segundo caso IVEX hubo de recurrir a la policía para averiguar cuál era su domicilio. Y como quiera que al señor le convino asegurar en aquel entonces que residía en Punta Cana no tuvo más remedio que mandar un exhorto a Santo Domingo para que fuera un colega dominicano el que recabara su testimonio. Ahora no quiere que se le juzgue en Valencia ni en Marbella, donde se le notificó el procesamiento, sino en Madrid porque es allí donde tiene su último domicilio personal, que no fiscal. Una pretensión que podría dar lugar a malentendidos como el que se produjo en 2012 cuando la creencia de que el instructor del sumario abierto por el pago de 6 millones en paraísos fiscales estaba teniendo demasiados miramientos con el cantante, llevó al juez a ordenar que se lo trajeran dos días después de la gala que iba a celebrar justo enfrente del juzgado. ¿Qué otra cosa podía hacer para aplacar el mosqueo? Desconocía completamente la atención que le habían prestado a su oficio en el Caribe. EUPV le acusaba de haber desaprovechado una actuación anterior de Julio Iglesias en Gandia para interrogarle. El aserto de Orwell, ya saben: todos somos iguales pero algunos son más iguales que otros, flotaba en el ambiente. Y el diputado Ignacio Blanco no paraba de repetir que Julio Iglesias hacía algo más que opinar que la justicia era un cachondeo, como Pedro Pacheco; se cachondeaba directamente de ella. No le dio más vueltas y cursó la citación. Con tal mala pata que la tuvo que revocar unas horas más tarde al enterarse por LAS PROVINCIAS de que el intérprete hacía un mes que había cumplimentado el exhorto en la República Dominicana. La sensación de que Iglesias cae con gracia en el foro sin ser gracioso no desaparecerá de todos modos. No tanto porque ni la detención de Zaplana ha logrado reactivar un caso tan flagrante como el del IVEX II -El doble de la cantidad declarada, ingresada en cuentas distintas...-, que también, como por el considerado trato legal que le están dispensando al papá de Enrique, Julio, Chabeli «et alii» (hasta 9 conocidos) en comparación con otros acusados de desentenderse del fruto de sus amoríos y devaneos extraconyugales como Ruiz Mateos, Juan March, etc. La prueba la tienen en que al vivo del «truhán» aún no le han pedido un pelo de los muchos que le caen y no vean la que montaron para arrancárselos a la momia de Dalí.