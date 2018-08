¿Cómo tenemos el verano? Una pregunta retórica si viniese de mí, pero clave si proviniese del Presidente Sánchez en plena Moncloa veraniega y con nubarrones parlamentarios, con el engorroso asunto del techo de gasto, por ejemplo.

Supongo que el asesor de guardia le sugeriría algunas acciones que sirviesen para entretener al personal. Señor tenemos lo de Franco. Ya, pero su familia dará la lata y los de derechas armarán bronca.

También tenemos a mano lo de la inmatriculación de ciertos bienes a favor de la Iglesia y la frase del catalán sobre «atacar al Estado». Hay bastante material para darle comida a la «canallesca» y los medios afines. Aquí se pueden poner las botas. Por otra parte la oposición se retratará. Use usted el decreto ley como escudo antimisiles pro franquista.

Es una posibilidad, pero recuerdo que el artículo 86.1 de la vigente Constitución señala que: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes...y este señor lleva cerca de 43 años en su tumba. Urgente, urgente, no parece.

Ya pero estaba entre sus declaraciones nada más conseguir el poder y hay que cumplir con los suyos, sugiero. Es cierto. Lo de exhumar dará juego. Haremos como Trump que siempre dice, cuando la noticia no le es favorable, que es una «fake, o sea una falsedad o una mala interpretación, un fuera de contexto. Por cierto y a propósito de la inmatriculación, amparada por una ley de Aznar que permitía y permite registrar a nombre de otro un «algo» físico que no estuviera registrado.

¿Estará La Moncloa registrada? Entérate y si no lo estuviera siempre podría inmatricular a mi nombre y acampar en los jardines que, por cierto le gustan mucho a Begoña y yo a ella no le puedo negar nada. Ya me conoces. Es mi debilidad. También me gusta mucho nombrar a amigos a dedo para cargos directivos. ¿No lo hacía Aznar con sus compañeros de pupitre cuando era alumno de El Pilar? Entonces lo del catalán ¿Qué hacemos presidente? Eso déjaselo a Calvo que le gusta mucho decir algo de frases pantalla. Le hemos de dar juego a la vicepresidenta.