LA DECEPCIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS

La semana pasada participé en una mesa redonda sobre transformación digital y formación especializada de la Feria Destaca en La Vall d'Uixó, organizada por el CEEI de Castellón y la Universidad Jaume I. Una oportunidad para comprobar que los investigadores universitarios iban por un lado y las empresas participantes por otro. Las empresas, fundamentalmente tecnológicas, exigieron soluciones ante su necesidad de contar con perfiles digitales que no encuentran en el mercado laboral. La idea es insistente: los sectores punteros no encuentran trabajadores adecuados para los puestos de trabajo que ofertan, mientras que en otros sectores el desempleo se acumula. Ante estas conminaciones, la respuesta de la catedrática de Matemáticas de la UJI fue excusarse por no depender de la universidad la elección de carrera de los estudiantes. En la mesa estaba el director general de Formación Profesional que escuchó este requiebro del mundo educativo frente al mundo productivo.

Es cierto, se puede decir en primera instancia, que la vocación de los estudiantes no es cosa de la escuela, de la universidad. Sin embargo, algo debe importunar al sistema educativo esta desconexión. No puede contentarse con atender la demanda de los estudiantes, lo que éstos quieren estudiar olvidándose de su futuro fuera de las aulas.

En demasiadas ocasiones, la expansión de la oferta educativa se ha construido por las inercias internas del sistema educativo, ya fuera por la implantación de universidades provinciales con una oferta generalizada, ya fuera por la estructura de los departamentos en los institutos de Formación Profesional que facilita extender los ciclos de FP de una misma rama profesional y no su diversidad comarcal.

La transformación digital impacta en la oferta formativa, especialmente, en dos direcciones. En primer lugar, en la actualización de los currículos de los títulos, sean de FP o universitarios, existentes. Pensemos, por ejemplo en lo que me concierne, que el periodista que hoy en día requieren las empresas del sector es diferente al que podían demandar los medios hace veinte años. Y así. La otra dirección se refiere a las nuevas especializaciones, esos trabajos que antes no existían y ahora acaparan las mejores ofertas de empleo. En ambos contextos, las empresas exigen mayor velocidad al mundo educativo. Y no tanto éste, sino sus responsables, parecen estar a otras cosas.

Es ya habitual en los debates educativos. La fórmula de futuro, las reformas necesarias, se expresan coincidentemente en todos los foros en los que se debaten sobre el tema. Pero esto a la política sólo sirve para hacerse los indignados, los preocupados y si son recién llegados, echar la culpa al anterior, y si no, presentar plan tras plan sin avanzar ninguno. En estas concreciones se detecta lo nocivo de la parálisis política que ya arrastra España en los últimos años.

La Conselleria anunció la pasada legislatura un mapa de titulaciones que vaticinaba la racionalización de la oferta académica. Ahora, en cuanto a Formación Profesional, anunció el conseller en Les Corts la semana pasada la creación de consejos comarcales de FP para ajustar la oferta y atender la demanda de las empresas. Planes tras planes. El problema, lo que realmente demandaban aquellas empresas en La Vall, es la rapidez de reacción de las administraciones. Que entre que se piensa, desarrolla, aprueba e implanta un nuevo currículo, pasan años y sus puestos de trabajo sin cubrir con el personal especializado que necesitan.

Recientemente, el Ministerio de Educación ha cuantificado que en la última década prácticamente se ha duplicado el alumnado de FP por lo que, aunque seguimos a la mitad de lo que es común en la Unión Europea, se está en el buen camino en cuanto a la extensión de la Formación Profesional. Otro paso que se está dando, más intangible, es el fomento de iniciativas que extiendan las vocaciones científicas y tecnológicas desde Primaria.

Mientras un centro como Xabec de Valencia, premiado por su Excelencia en la FP por la Comisión Europea, pierde el concierto de un ciclo con total inserción laboral, según la Conselleria, por falta de suficiente alumnado. Mientras Ferrovial financia su propia escuela de oficios en Alicante y los alemanes presentan un nuevo programa de FP dual en Valencia. No todas las empresas pueden o quieren esperar a que los responsables políticos se pongan de acuerdo.