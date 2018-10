El paso de la condición humana a la condición urbana no está resultando fácil. Ahora los maestros de la condición humana son los concejales de movilidad de las grandes ciudades a cuyas órdenes no sólo están los técnicos municipales, los alcaldes y la propia policía local sino el conjunto de sufridos y obedientes vecinos. Gentes que hemos pasado en una sola legislatura de dignos ciudadanos a serviles 'usuarios' y plebeyos 'peatones'. Antes de que estos concejales nos obliguen a realizar periódicamente un 'Máster en Peatonalidad Sostenible' (MPS), deberíamos conocer el "decálogo del buen peatón". Aunque el borrador de la ordenanza de movilidad que el Ayuntamiento de Valencia está discutiendo aún no lo contemple, cualquier día veremos a las autoridades exigiéndolo en todas las escuelas. El decálogo dice así:

1.- El peatón no camina por la calle, esquiva bicis, patinetes, segways y todo tipo de vehículos de dos ruedas (VMP) que se han adueñado de las aceras.

2.- El peatón no circula por la vía pública, facilita el tránsito de los VMP y se disculpa educadamente cuando recibe un empujón de un conductor de bici o un conductor de VMP le echa la bronca por salir de la calle sin el homologado blindaje de peatón.

3.- El peatón no se dirige a su trabajo o la compra por la vía pública, se somete a las preferencias de ciclistas o VMP que le exigirán metro y notario para comprobar que la acera tiene más de 1,80 cm. y circulan a una distancia de 50 cm.

4.- El peatón no transita por la vía pública, la evita para facilitar la circulación de bicis y VMP que tienen carta blanca para ir en cualquier dirección, no respetar aquellos históricos 'pasos de peatones' y saltarse los semáforos en rojo.

5.- El peatón no merodea por el casco antiguo de las ciudades y sus otrora calles peatonales, se refugia entre los portales y cafeterías para que las hordas de ciclistas o usuarios VMP se muevan con impunidad en ambas direcciones.

6.- El peatón no anda por las aceras, coexiste con vehículos que podrán exigirle una prueba de velocidad o alcoholemia cuando usted incívicamente se pare, salude o simplemente hable con sus vecinos.

7.- El peatón siempre es culpable de accidentes porque los vehículos de dos ruedas son técnica y moralmente inocentes.

8.- El peatón no deambula por las calles, es un usuario desnortado de la vía pública que impide la celeridad y el tránsito fluido por las aceras.

9.- El peatón paga impuestos y multas, el ciclista y usuario de VTC no está registrado, es un visitante ocasional, un Erasmus despistado o un heroico gorrón de la hacienda pública.

10.- El peatón no piensa, solo acata dócilmente las ordenanzas municipales inspiradas en un despotismo parecido al del rey Sol: «todo para el pueblo, pero sin el pueblo».