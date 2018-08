Brota feroz la música desde el chiringuito plantificado en la playa populosa que suele adoptarme por estas fechas de calores. Estoy frente al mar sentado sobre una butaca de diseño chaparro. Las melodías que taladran mis tímpanos representan lo peor, creo yo, de nuestro tiempo. Abruma ese repertorio de escoria melódica que aniquila el buen gusto y tritura la tranquilidad. Como estoy leyendo 'Decadencia y caída del imperio romano', el clásico de Edward Gibbon que tenía pendiente, me traspasan ciertas cavilaciones. ¿Acaso los subproductos musicales de nuestra época representan el síntoma más evidente de la imparable decadencia de nuestra propia civilización aplastada por la banalidad? Pero tampoco se crean que me enfrasco sesudo en esas divagaciones, en primer lugar porque estamos de vacaciones y no voy a comerme el tarro más allá de lo necesario, hombre, y en segundo porque desde ese chiringuito sale un tipo zigzagueando hacia mi posición. Se tambalea, parece que se cae pero logra incorporarse, titubea, trastabilla cojitranco y ciego como una patata, a las seis de la tarde, y prosigue su lento caminar escorado. Se detiene a unos cinco metros de mi butaca. Resopla y, de repente, zas, se desploma boca arriba. ¿Está vivo o muerto? Vive, pues observo el trepidar de su panza. Sí, está vivo. Resucita como por arte de magia y permanece sentado bañado en sudores y gemidos. Un momento, un momentito... Atención, atención... Alarma roja... Tras un gruñido emula a la niña del exorcista en la escena de la vomitona tipo escopetazo. Impresionante. De nuevo se desmaya. En efecto, pienso, estamos perdidos y la decadencia nos corroe. Cinco minutos después se despierta, contempla el estropicio y, aseado, voluntarioso, tapa con arena el fruto de sus entrañas antes de partir. Uf, todavía queda esperanza.