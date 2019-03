Debo de haberme despertado en otro país ¿Estoy en África, en Asia, en Centroamérica? Porque lo que está claro es que España no es PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 10 marzo 2019, 08:53

Como en una de esas películas en las que sin saber cómo, de repente, al protagonista lo han cambiado de época o de familia o de edad o incluso de sexo, a mí me deben de haber transportado a otro país sin que me entere, de eso que te acuestas en Valencia (España, de momento) y te levantas pongamos por caso en Indonesia. Por lo que cuentan, por lo que leo en los periódicos, escucho en las emisoras de radio y veo en las cadenas de televisión (de las redes sociales no digo nada porque no recurro a ellas para informarme; en realidad, no recurro a ellas para nada), me imagino que debo de estar en un país árabe, de religión musulmana, en uno de esos regímenes teocráticos y semifeudales en los que la mujer apenas tiene derecho a nada, ni a conducir un coche, se tiene que casar con quien le dice su padre, es poco más que una sierva de su esposo y si sale de casa tiene que ir tapada de arriba a abajo porque su cuerpo es pecaminoso y no debe ser exhibido, o eso dice su religión. Aunque también es probable que me hayan empaquetado a un país del Sudeste asiático, por ejemplo a esa China cuya economía crece y crece pero cuyos derechos laborales no lo hacen en igual medida, aunque algo más que los políticos, como por otra parte es lógico de una dictadura comunista, y en donde si ser hombre ya es complicado, ser mujer es complicado y medio, porque te pueden hasta decir el número de hijos que has de tener. Cabe incluso la posibilidad de que me encuentre en una república centroamericana, en un territorio en donde la única ley respetada es la del más fuerte, el más violento, el más salvaje, y donde las mujeres son poco más que un trozo de carne para uso y disfrute del macho dominante. Aunque por la misma regla de tres podría ser que fuera el África subsahariana, donde aún hoy, en pleno siglo XXI, se practica la violación como arma de guerra. Claro que si a eso vamos, si de violaciones hablamos, por poder ser, podría ser que estuviera aquí al lado, en nuestra vecina Francia, donde una mujer es ultrajada por un hombre cada 40 minutos, un frío pero terrible dato que contrasta con el de España, una agresión sexual cada tres horas, que está muy mal pero un poco menos mal que lo del el país galo. O sin salir de Europa, a ver si voy a estar en Suecia o en Finlandia, estados modélicos, admirados y envidiados, cuyas cifras de violencia de género o doméstica o como se quiera llamarla son peores, porcentualmente, que las de España, aunque nadie lo diría, ¿a que no? Donde no estoy es en España, no en la moderna sociedad, libre, avanzada y cada vez más igualitaria que yo conozco, no en el país que más ha cambiado y evolucionado de Europa en los últimos cuarenta años. Porque ese país no puede ser del que habla el manifiesto feminista que se utilizó para convocar una surrealista, politizada y sectaria huelga (mal llamada feminista) con la que 'celebrar' el Día de la mujer.