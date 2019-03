Debo confesaros que... Una pica en Flandes Leer es pensar, ver series era abstraerse. He tardado, pero ya me he dado cuenta ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 11 marzo 2019, 08:09

He dejado de ver series, sin embargo, no puedo presumir de autodisciplina. Es que ya no me divierten. Me he aburrido como una ostra y lo tengo claro. La capacidad de las plataformas digitales de pago para producir series de televisión de calidad es muy inferior a la mía para consumirlas y cada vez estoy viendo peores producciones. Empecé siguiendo series tan buenas que jamás las ponían en televisión y he acabado enganchándome a producciones de medio pelo que jamás pondrían en televisión. Lo que se sirve diariamente no es todo 'Juego de tronos', 'True detective' (temporada uno), 'Big Little lies' o 'Narcos', ni muchísimo menos. Por desgracia, para justificar no una sino tres o cuatro plataformas digitales en competencia harían falta cientos de series inolvidables como esas y no existen tantas.

La verdad es que es muy cómodo meterte en la cama con la tableta todas las noches y ver un capítulo. Subir al avión, al tren, al metro o al autobús para ir o volver del trabajo y ver un capítulo. Salir a tomarte una ensalada o un bocadillo a mediodía a solas y ver un capítulo. Sentarte en el retrete y ver un pasaje de un capítulo. Todos aquellos espacios que estaban reservados para la lectura en nuestras vidas fueron colonizados sin dificultad por las series, que eran más fáciles de leer que los libros y nos evadían lo mismo. Al principio ver series resultaba incluso moderno e intelectual.

Pero, pasada la primera ola de grandes estrenos, ¿qué series estamos viendo ahora? ¡Por favor!, todo es relleno. Una señorita oriental que ordena nuestra casa; vampiros coreanos de la edad media; asesinos en serie de toda nacionalidad y perversión (el que no le saca la piel a sus víctimas, se las come o las guarda troceadas en la nevera); culebrones rusos que no ha dado tiempo a doblar al castellano; presidentes de EE UU buenos, malos y regulares, que lo mismo te matan a un terrorista con sus propias manos que son los únicos supervivientes de la explosión del Capitolio; adolescentes con picores; y despachos de abogados, siempre que hay hueco meten una serie de abogados. ¡Qué hastío! Para ver eso prefiero el concurso de costureras de la tele, al menos ahí aprendo a valerme por mí mismo.

Steven Spielberg y yo hemos iniciado una cruzada para que lo emitido por las plataformas digitales no sea considerado cine. Será otra cosa, pero cine no. Ni se proyecta en una pantalla enorme, ni se acompaña del efecto teatro del público, ni se disfruta en compañía (de hecho, incluso los más sólidos matrimonios pierden el compás con los capítulos). Yo voy más lejos que mi tocayo y exijo que tampoco sustituya a la literatura. Desde que he dejado de ver series los libros han vuelto a mi mesilla de noche, que es mi plataforma personal de novelas en streaming. Leer es pensar, ver series era abstraerse. He tardado, pero ya me he dado cuenta.