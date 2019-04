Debates de sofá y mantita

En un entorno en el que los telespectadores -sobre todo, los jóvenes-, están ya acostumbrados al formato plataforma, un debate electoral clásico es insufrible. No entra dentro de su demanda audiovisual. La forma de ver 'la tele' de muchos es a la carta y en modo maratón, es decir, dedicar la tarde, de sofá y mantita, a ver toda una temporada de su serie favorita. Podría considerarse que un debate electoral cumple esa condición, al fin y al cabo, conocemos el programa de cada partido y sus diferencias respecto a los demás, de un tirón. La diferencia está en que las plataformas saben cuidar las series o los programas para dejarnos con ganas de más: de saber cómo acaba, de ver otro caso policial o de divertirnos con un talent show. Es como mantener alimentado nuestro apetito constantemente. Justo cuando está acabando el episodio sucede algo para engancharnos y no pulsar el botón de apagado, y como no hemos de esperar a la semana siguiente para verlo, nos lo zampamos de un bocado. Uno tras otro. Un debate electoral es justo lo contrario. Si una buena serie nos empapuza poniéndonos una delicatesen al terminar cada sesión para 'viciarnos', un debate electoral baja el calentón de golpe. Es lo más anticlímax que existe.

Quizás en el futuro los debates tengan que 'netflixarse'. Eso significaría organizar los contenidos e intervenciones con cierto guion nacido de una estrategia de control de audiencias y no de pactos entre iguales que terminan por hacer del debate un formato encorsetado y aburrido. Una invitación al zapeo. Así, empezaríamos con Cataluña para enganchar a la audiencia en el programa piloto, y el primer episodio lo terminaríamos con los toros apuntando de pasada el asunto de la caza con la que comenzar el segundo. Al mismo tiempo, los intervinientes no podrían soltarnos esos monólogos insulsos e insufribles a los que nos tienen acostumbrados. No hay buena serie sin diálogo jugoso y giros sorprendentes de guion. En un momento dado, un candidato tendría que revelar su condición sexual oculta, su inminente divorcio o sus planes para cambiar de sexo. Con eso terminaría la primera temporada, como mínimo. Y no podríamos esperar a la siguiente.

Frente a eso, ver a los de siempre hablar de macroeconomía o de Milagros, la camarera de piso con la que Pablo Iglesias ha recreado a la niña de Rajoy, es previsible, convencional y poco convincente. Aunque lo intenten con el efecto 'holograma' con el que visualizar al español -a poder ser, española- común, el relato es antiguo y rígido. Nos gustan más las historias, las fábulas o los enfrentamientos histriónicos por lo que tienen de entretenimiento. Por eso triunfa Bertín Osborne. Porque está más cerca de 'First Dates' que de 'La Clave'. En ese contexto, el 'qué remedio' de Sánchez, resignado a los debates tiene su razón de ser. Él preferiría protagonizar 'House of Cards', aunque yo lo veo más en 'La Casa de las Flores'.